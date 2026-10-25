Ein wahres Tor-Festival in der Kreisliga A: Arzheim kämpft sich von 0:3 zurück, während Niederberg die Tabellenführung behauptet und SG Nörtershausen dank Wöger und einem fulminanten Comeback überrascht. Kartenchaos inklusive.
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Völlig verrückt ging es am zwölften Spieltag der Fußball-Kreisliga A 4 beim Aufsteiger-Duell zwischen dem FC Arzheim und dem VfR Eintracht Koblenz zu. Arzheim holte in den Schlussminuten einen 0:3-Rückstand auf, zudem flogen beide Trainer mit Rot vom Platz.