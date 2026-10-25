FC gegen VfR nach 0:3 noch 3:3 In Arzheim rasten Trainer aus und sehen beide Rot Daniel Fischer 25.10.2026, 19:45 Uhr

i Die meisten Tore in der Kreisliga A 4 sahen die Zuschauer am Wochenende in Metternich: Nachdem der FC (in Blau-Weiß) gegen die SG Nörtershausen zur Pause noch mit 2:1 führte, jubelten die Gäste am Ende über einen 5:3-Erfolg. Wolfgang Heil

Ein wahres Tor-Festival in der Kreisliga A: Arzheim kämpft sich von 0:3 zurück, während Niederberg die Tabellenführung behauptet und SG Nörtershausen dank Wöger und einem fulminanten Comeback überrascht. Kartenchaos inklusive.

Völlig verrückt ging es am zwölften Spieltag der Fußball-Kreisliga A 4 beim Aufsteiger-Duell zwischen dem FC Arzheim und dem VfR Eintracht Koblenz zu. Arzheim holte in den Schlussminuten einen 0:3-Rückstand auf, zudem flogen beide Trainer mit Rot vom Platz.







Artikel teilen

Artikel teilen