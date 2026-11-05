Verfolgerduell in Steineroth In Alpenrod sind Heim- und Auswärtsbilanzen das Thema Moritz Hannappel 05.11.2026, 11:49 Uhr

i Benjamin Weishar (in Schwarz) und die SG Alpenrod wollen ihre starke Heimbilanz weiter ausbauen und so den Druck auf das Spitzentrio weiter erhöhen. Gegner Niederdreisbach hofft dagegen endlich auf eine Befreiung auf fremden Platz. Die SG Lasterbach (am Ball mit Luis Dunayev) ist ebenfalls seit zwei Heimspielen ohne Punktverlust. Gegen Primus Neitersen geht es vom Elsoffer Kunstrasen auf die Westernoher Asche zurück. Volker Horz

Die Hinrunde ist passé. Während die Rückrunde in Alpenrod und Hattert bei starken Heimmannschaften beginnt, steigt am Sonntag das Spitzenspiel in Steineroth, bei dem ebenfalls einiges – aber nicht alles – für die Hausherren spricht.

Am Freitag startet die Rückrunde in der Fußball-Kreisliga A1 auf zwei Plätzen zeitgleich. Dabei trifft jeweils ein Gewinner der Vorwoche auf einen Verlierer. Weiter geht es dann am Sonntag, wo der Hinrundenmeister ins Geschehen einsteigt und die beiden Letzten der Tabelle im direkten Duell aufeinandertreffen.







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