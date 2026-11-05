Die Hinrunde ist passé. Während die Rückrunde in Alpenrod und Hattert bei starken Heimmannschaften beginnt, steigt am Sonntag das Spitzenspiel in Steineroth, bei dem ebenfalls einiges – aber nicht alles – für die Hausherren spricht.
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Am Freitag startet die Rückrunde in der Fußball-Kreisliga A1 auf zwei Plätzen zeitgleich. Dabei trifft jeweils ein Gewinner der Vorwoche auf einen Verlierer. Weiter geht es dann am Sonntag, wo der Hinrundenmeister ins Geschehen einsteigt und die beiden Letzten der Tabelle im direkten Duell aufeinandertreffen.