Nachholspiel abgesagt Im Kottenheimer Waldstadion wird nicht gespielt Jan Müller 23.11.2025, 15:22 Uhr

i Symbolbild Bernd Thissen/picture alliance/dpa

Im Kottenheimer Waldstadion konnte am Sonntag kein Fußball gespielt werden. Die Partie der Fortuna gegen den SC Bad Bodendorf wird nun wohl erst kommendes Jahr ausgetragen.

Die für Sonntagnachmittag angesetzte Nachholpartie in der Fußball-Kreisliga A 5 zwischen dem TuS Fortuna Kottenheim und dem SC Bad Bodendorf wurde aufgrund der winterlichen Temperaturen abgesagt. Die Minusgrade der vergangenen Tage hatten dazu geführt, dass der Kunstrasen im Kottenheimer Waldstadion gefroren und somit der Spielbetrieb nicht möglich war.







Artikel teilen

Artikel teilen