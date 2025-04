Am 21. Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 stehen einige richtungsweisende Begegnungen an. Während Tabellenführer SV Windhagen gegen Heimbach-Weis seine beeindruckende Offensivform bestätigen will, geht es in den direkten Duellen zwischen Ataspor Unkel und Neustadt, Roßbach und Puderbach sowie Oberlahr und Bendorf ums nackte Überleben im Tabellenkeller.

SV Windhagen – SSV Heimbach-Weis (So., 14.30 Uhr/Hinspiel: 3:5). Der SV Windhagen schießt derzeit alles in Grund und Boden und erzielte alleine an den jüngsten beiden Spieltagen 18 Treffer. Daher warnt der Heimbacher Co-Trainer Marcel Sebastian: „Das Torverhältnis des Tabellenführers aus den letzten beiden Spielen zeigt deutlich, welche Aufgabe uns dort erwartet. Das ist nicht nur eine fußballerische sehr starke, sondern auch sehr abgezockte Mannschaft, die zur Rückrunde nochmal verstärkt wurde. Im Hinspiel haben wir vielleicht unser bestes Saisonspiel gemacht, das werden wir wieder brauchen, um in Windhagen bestehen zu können.“ In der Hinrunde gewann der SSV mit 5:3 und fügte den Windhagenern die erste von bislang nur zwei Saisonniederlagen zu.

SV Ataspor Unkel – SG DJK Neustadt-Fernthal (So., 14.30 Uhr in Rheinbreitbach/2:4). Nach vier Niederlagen in Folge (2:19 Tore) ist der Vorsprung des SV Ataspor Unkel auf die Abstiegsränge auf zwei Zähler geschmolzen. Und da wollen die Unkeler auf keinen Fall landen, auch wenn der Zwangsabstieg am Ende der Saison bereits besiegelt ist. Der Gast aus Neustadt hat keines seiner bisherigen beiden Auswärtsspiele 2025 verloren und möchte die nächsten wichtigen Punkte im Kampf um den Klassenverbleib sammeln.

FV Rheinbrohl – SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach (So., 14.30 Uhr/2:2). Der Rheinbrohler Trainer Carsten Bent fordert von seinem Team im Saisonendspurt eine Steigerung: „Wir müssen aufpassen, dass wir unsere bisherige gute Saison nicht wegschmeißen. Die letzten Wochen sind schon sehr glücklich für uns gelaufen, und das Glück war in Neustadt jetzt einfach aufgebraucht. Wir werden uns gegen Ransbach in allen Belangen steigern müssen, um gegen eine der drei Top-Mannschaften etwas Zählbares zu erreichen.“ Der SV Türkiyemspor ist das beste Auswärtsteam der Liga und will seinen Lauf nach der Winterpause (fünf Siege, 16:0 Tore) weiter fortsetzen.

SV Roßbach/Verscheid – SG Puderbach/Daufenbach/Urbach-Dernbach/Raubach (So., 14.30 Uhr/0:2). Der Roßbacher Coach Stefan Hertling schwört seine Mannschaft vor dem Sechs-Punkte-Spiel gegen den punktgleichen Konkurrenten ein: „Wenn wir an unsere Leistungen der letzten Spiele ansetzen können, rechne ich mir etwas aus. Wichtig ist, dass wir von der ersten Minute an präsent sind, den Kampf annehmen und die Offensive von Puderbach in den Griff bekommen. Die Mannschaft, die giftiger ist und kämpferische, läuferische und mannschaftliche Geschlossenheit auf den Platz bringt, wird als Sieger vom Platz gehen.“ Die Puderbacher haben beim Debüt des neuen Trainers Marc Odink ihre Negativserie mit dem 4:1-Erfolg gegen Haiderbach beendet. Jetzt soll auswärts der Bock umgestoßen werden nach acht Auswärtspleiten in Serie.

SG Haiderbach/Sessenbach – SG Vettelschoß/St. Katharinen (So., 15 Uhr in Wittgert/1:2). Nach den jüngsten beiden Niederlagen ist die SG Haiderbach wieder auf einen Abstiegsplatz zurückgefallen und hat nun mit dem Tabellenzweiten die nächste Herkulesaufgabe vor der Brust. Die SG Vettelschoß kämpft um den sofortigen Wiederaufstieg in die Bezirksliga und überzeugte zuletzt mit vier souveränen Siegen (14:1 Tore).

VfL Oberlahr-Flammersfeld – SC Bendorf-Sayn (So., 15 Uhr in Flammersfeld/3:2). Auf dem Hartplatz in Flammersfeld will der VfL Oberlahr im Duell der Aufsteiger den Erfolg aus der Hinrunde wiederholen und den Vorsprung auf das Tabellenschlusslicht auf sieben Zähler ausbauen. Die Bendorfer verloren auswärts seltener als zu Hause, konnten aber bei vier Unentschieden auch erst einen Sieg in der Fremde erringen.

SG Ellingen/Bonefeld/Willroth – SG Niederbreitbach/Waldbreitbach (So., 15.30 Uhr in Straßenhaus/0:1). Nach zwei Niederlagen ohne eigenen Torerfolg will die SG Ellingen ihren Anhängern im dritten Heimspiel des Jahres endlich Grund zum Jubeln geben. Die SG Niederbreitbach hat mit dem 2:1-Sieg gegen Heimbach-Weis die richtige Antwort auf das 0:10-Debakel in Windhagen gegeben. „Jetzt sind wir wieder zuversichtlicher vor der nächsten schweren Aufgabe. Ich hoffe, dass der ein oder andere Verletzte endlich zurückkommt und wir einen Punkt mitnehmen können. Meine Mannschaft fühlt sich auf Kunstrasen immer pudelwohl, daher erhoffe ich mir von den Jungs ein technisch ansehnliches Spiel“, sagt der Niederbreitbacher Coach Werner Mannebach.