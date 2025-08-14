Der zweite Spieltag der Fußball-Kreisliga A 5 steht voll und ganz im Zeichen des Plaidter Derbys zwischen dem FC und der DJK. Zudem empfängt Spitzenreiter SG Ettringen/St. Johann die Reserve des ABC zum einzigen Duell zweier siegreicher Mannschaften des ersten Spieltages.

SG Maifeld-Elztal – SG Dernau/Mayschoß (Fr., 19.30 Uhr)

Sowohl Bezirksligaabsteiger Maifeld-Elztal als auch Aufsteiger Dernau haben ihre Auftaktpartien gehörig in den Sand gesetzt. Der Co-Trainer der Gäste, Michael Radermacher, dem Bastian Jacobs auf unbestimmte Zeit fehlen wird, will eine Reaktion seiner Mannschaft auf die 0:9-Klatsche gegen Ettringen sehen, will aber auch bei einer weiteren Niederlage nicht automatisch von einem Fehlstart sprechen: „Wir gastieren bei einer Mannschaft, die viele Jahre Bezirksliga gespielt hat, der Druck liegt demnach bei Maifeld-Elztal. Dennoch wollen wir uns deutlich verbessert zeigen.“ Der Trainer der Maifeld-SG, Daniel Fischer, hat dagegen eine klare Zielvorgabe: „Dernau messen wir nicht am Ergebnis, zumal wir letzte Woche selbst verloren haben. Zu Hause wollen wir unbedingt einen Fehlstart vermeiden.“

SG Vinxtbachtal Brohl – SG Bad Breisig (Fr., 19.30 Uhr)

Laut Vinxtbachtals Trainer Uwe Deckenbrock sind die Rollen am Freitagabend klar verteilt. Seine neuformierte Mannschaft dürfte seiner Meinung nach als Außenseiter in die Partie gegen die SG Bad Breisig gehen. Davon will Gästecoach Jacques Daoud, der auf seinen rotgesperrten Abwehrchef Basel Aziza verzichten muss, aber rein gar nichts wissen: „In der A-Klasse gibt es keine klaren Favoriten oder Underdogs. Wir müssen erneut nicht weniger als 100 Prozent auf den Platz bringen, um den nächsten Dreier einzufahren.“ Deckenbrock meint: „Bad Breisig ist eine richtige Hausnummer. Wenn wir erfolgreich sein wollen, müssen wir einfache Fehler abstellen und vor allem bei Standardsituationen hellwach sein.“

DJK Plaidt – FC Alemannia Plaidt (Fr., 20 Uhr)

Bereits am zweiten Spieltag kommt es zum Derby um die Ortsvorherrschaft in Plaidt. Im letzten Jahr lockte das Duell in beiden Begegnungen eine große Kulisse an den Pommerhof. Nachdem sich der FC im Hinspiel mit 4:2 durchsetzte, revanchierte sich die DJK in der Rückrunde mit einem Last-minute-Sieg in der Nachspielzeit (1:0). „Es steht außer Frage, dass das Derby für uns sehr besonders ist. Wir wollen auch nicht groß taktieren, sondern spielen voll auf Sieg“, zeigt sich DJK-Coach Dennis Niederprüm kämpferisch. FC-Trainer Kai Wagner, der am Dienstagabend gegen Masburg (6:2) einen perfekten Saisonstart hinlegte, will mehr: „Wir fiebern dem Spiel entgegen, wissen aber auch, dass wir die bestmögliche Leistung abrufen müssen, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.“

SG Ettringen/St. Johann – Ahrweiler BC II (So., 14.30 Uhr)

Der erste Tabellenführer der Saison, die SG Ettringen/St. Johann, empfängt in Bezirksligaabsteiger Ahrweiler BC am Sonntag nun ein anderes Kaliber. Holger Seidenstücker, der Trainer der Hochsimmer-SG, rechnet mit deutlich mehr Gegenwehr als beim 9:0 gegen Dernau: „Wir gehen mit Respekt an die Aufgabe und kennen die Qualität des ABC. Der Fokus liegt aber einzig und allein auf der eigenen Leistung.“ ABC-Coach Ricardo Ribeiro hat sich derweil Informationen zum kommenden Gegner eingeholt: „Wir wissen, wo Ettringen seine Stärken hat und wollen ihnen diese nehmen. Ich bin gespannt, was uns am Sonntag dort erwartet.“

SV Masburg – SC Bad Bodendorf (So., 15.15 Uhr)

Es ist ein Duell zweier Mannschaften, die sich nicht kennen, denn Berührungspunkte gab es zwischen den Teams bisher nicht. Beim SVM hat Trainer Matthias Bender schon am zweiten Spieltag mit Personalproblemen zu kämpfen. Das Ergebnis der 2:6-Auftaktniederlage in Plaidt rückte, aufgrund von drei verletzten Spielern, fast schon in den Hintergrund. „Wir müssen schauen, wie wir die Ausfälle kompensieren können. Auf unserem heimischen Rasen wollen wir aber alles dafür tun, um einen kompletten Fehlstart zu vermeiden.“ Gästetrainer Elmar Schäfer will den kommenden Gegner nicht am Resultat des ersten Spieltags messen und sagt: „Davon lassen wir uns nicht blenden, denn wir haben vergangene Saison am eigenen Leibe erfahren, wie schnell man gegen Plaidt 2:6 verlieren kann.“

SV Remagen – TuS Kottenheim (So., 15.30 Uhr)

Zum Abschluss des zweiten Spieltags treffen in Remagen erneut zwei Mannschaften aufeinander, die am ersten Spieltag leer ausgingen und eine weitere Niederlage unbedingt vermeiden wollen. „Das ist unser Ziel, wenngleich wir noch einige Wochen mit einem stark ausgedünnten Kader auskommen müssen. Erst im September werden wir langsam wieder vollständig sein“, lässt SVR-Vorsitzender Florian Gottschalk durchblicken. Kottenheims Trainer David Schmitz geht dagegen als frischgebackener Vater in die Partie und will dort die ersten Punkte einfahren: „Remagen ist schwierig einzuschätzen, wir wollen aber an die ordentliche Leistung der ersten 45 Minuten gegen Heimersheim anknüpfen und das erste Erfolgserlebnis feiern.“