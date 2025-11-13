Güls kann oben überwintern Hungrige Germanen gegen selbstbewusste Niederwerther Kilian Jorde 13.11.2025, 12:26 Uhr

i Wärend der SV Niederwerth (in Blau) um Kapitän Tim Felber (vorn links) im letzten Spiel des Jahres am Dienstag beim FC Metternich II gefordert ist, erwartet der FC Horchheim um Kapitän Yannick Seifert (in Schwarz) den Tabellenführer BSC Güls und muss dann am 20. November noch ein letztes Mal (gegen Osterspai) ran. Jörg Niebergall

Ausgerechnet bei der SG Spay, die bis dahin Schlusslicht der Kreisliga A 4 war, verlor die bislang so starke Reserve des FC Metternich. Zum Abschluss des Jahres spielt die Germania gegen den SV Niederwerth – die Partie wurde auf Dienstag verlegt.

In der Fußball-Kreisliga A 4 Koblenz steht mit dem 15. Spieltag der Abschluss des Jahres 2025 an. Während beim Blick auf die Tabelle besonders Überraschungsspitzenreiter BSC Güls auffällt, spielt auch ein anderes Team eine historisch gute Saison: Der FC Metternich II rangiert mit dem fünften Tabellenplatz so hoch wie noch nie vor der Winterpause.







