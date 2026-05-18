Guckheims Krick mit Dreierpack Hundsangen II überholt schwächelnde Niederahrer Leon Böckling, Max Buchmayer 18.05.2026, 09:54 Uhr

i Spielertrainer Jannik Bendel (rechts) schob sich mit der SG Hundsangen II auf Rang vier vor. In dieser Szene nimmt er es mit dem Altendiezer Nikola Beslac auf. Andreas Hergenhahn

Gemessen an der Rückrunde, gehört die SG Hundsangen II zu den Spitzenteams der Kreisliga A3. Das Team von Jannik Bendel hat nur einen Punkt weniger geholt als Meister Horressen, liegt gleichauf mit dem Zweiten Guckheim und kann noch Dritter werden.

In der Kreisliga A3 ist am Sonntag auch die letzte und zugleich wichtigste Entscheidung gefallen. Die SG Horressen-Elgendorf steigt als Meister in die Bezirksliga auf, die weiterhin auch das Ziel der SG Guckheim/Kölbingen bleibt. Der Tabellenzweite geht in die Aufstiegsrunde der Vizemeister und bekommt es dabei mit der SG Rennerod aus der A1 und der SG Ellingen aus der A2 zu tun.







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