Die SG Hundsangen II setzt sich an der Spitze der Kreisliga A3 ab, weil die Westerwälder Konkurrenz patzt. Stand jetzt ist der Weg nach oben aber versperrt, weil eine Etage höher die erste Mannschaft im Aufstiegsrennen weiter an Boden verliert.

Nach dem Sieg im Spitzenspiel beim FC Kosova Montabaur war die Hoffnung des TuS Niederahr groß, noch einmal ins Titelrennen der Kreisliga A3 eingreifen zu können. Doch jetzt setzte es die zweite Niederlage in Folge. Auch der FC Kosova ging leer aus, sodass die SG Hundsangen II jetzt mit vier Punkten Vorsprung an der Spitze steht. Gerissen ist auch die Erfolgsserie der SG Elbert/Horbach.

VfL Altendiez – TuS Niederahr 1:0 (1:0). Tor- und punktlos endete das Wochenende für den TuS Niederahr. „Der Gegner verteidigte über 90 Minuten sehr stark und machte uns das Leben schwer. Zu allem Überfluss sorgte ein individueller Fehler für das entscheidende Tor. Wir bemühten uns zwar stets, wurden aber leider in einem umkämpften Spiel nicht belohnt“, stellte TuS-Trainer Christian Kaiser ernüchtert fest. Tor: 1:0 Yannick Wenig (36.).

SG Elbert/Horbach – SV Diez-Freiendiez 1:4 (1:2). „Zu Beginn haben wir uns viel vorgenommen, kamen aber leider nicht wirklich ins Spiel. Phasenweise waren wir gegen Ende der ersten und Anfang der zweiten Halbzeit gut drin. Dazu kommt noch, dass wir unsere Chancen nicht genutzt haben, daher fanden wir auch nicht zurück in die Partie“, erklärte SG-Trainer Christian Stera. Tore: 0:1 Marcel Hummernick (3.), 0:2 Rudolf Zimbelmann (9.), 1:2 Tobias Brand (39.), 1:3 Rudolf Zimbelmann (69.), 1:4 Minel Begic (76.).

FC Kosova Montabaur – TuS Holzhausen 1:2 (1:1). Der Tabellensiebte entführte unerwartet drei Punkte aus Horressen. Früh gingen die Gäste in Führung, jedoch konnte Kosovas Torgarant Altrim Pajaziti noch vor der Pause ausgleichen. Bis zum Schluss sah es nach einem Remis aus, doch dann machte Jarek Herborn die Überraschung perfekt. „Es ist sehr ärgerlich, dass wir, wie auch schon gegen Niederahr, in letzter Sekunde das Tor kassiert haben“, haderte FC-Trainer Afrim Halili. „Wir hatten zwar genug Chancen, um das Spiel noch zu gewinnen, es war jedoch keine überzeugende Leistung. Seit der Winterpause kommen wir einfach in keinen guten Rhythmus.“ Obwohl er zu oft rotieren müsse, bleibe er positiv. „Ich bin mir sicher, dass wir uns wieder steigern werden“, sagte Halili. Tore: 0:1 Lukas Mifka (11.), 1:1 Altrim Pajaziti (35.), 1:2 Jarek Herborn (90.).

SG Hundsangen II – TuS Katzenelnbogen/Klingenbach 3:0 (1:0). Dank eines ungefährdeten Siegs und der gleichzeitigen Patzer der Konkurrenz baute Hundsangens Reserve den Vorsprung an der Tabellenspitze weiter aus. Entsprechend zufrieden war SG-Trainer Sebastian Boddenberg nach dem Spiel: „Das war heute ein sehr souveräner Auftritt von uns. Von Beginn an ließen wir keine Zweifel daran zu, dass wir als Sieger vom Platz gehen werden. Das Ergebnis war auch verdient, Kompliment an die Mannschaft!“ Tore: 1:0 Niklas Löw (36.). 2:0 Fabio Weimer (56.), 3:0 Stephan Pörtner (85., Foulelfmeter).