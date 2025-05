Für drei Westerwälder Teams steht in der Kreisliga A3 noch einiges auf dem Spiel. Der FC Kosova will im Titelrennen nachlegen, um wieder zur unter der Woche siegreichen SG Hundsangen II aufzuschließen. Der TuS Niederahr kämpft indes um Platz drei.

Im Kampf um die Meisterschaft in der Kreisliga A3 hat die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth II am vorletzten Spieltag vorgelegt. Der Tabellenführer setzte sich bereits am Donnerstagabend mit 1:0 (0:0) gegen die SG Elbert/Horbach durch und liegt drei Punkte vor Verfolger FC Kosova Montabaur, der am Sonntag vor heimischer Kulisse an der Waldschule in Horressen gegen die SG Birlenbach nachziehen will. Spannend wird es auch im Kampf um Platz drei zwischen dem TuS Niederahr und der SG Bogel.

Das Tor des Tages für Hundsangens Reserve erzielte Niklas Löw per Foulelfmeter in der 87. Minute und schraubte damit seine persönliche Quote auch beachtliche 36 Treffer nach oben. Der inoffizielle Titel des besten Torjägers der Liga ist ihm angesichts des deutlichen Vorsprungs auf Felix Wick (Katzenelnbogen/26 Tore) und Jannik Schmidt (Bogel/24) kaum noch zu nehmen. Aber ob es auch für seine Mannschaft zum Titel reichen wird? Gut möglich, dass es am Ende zum Entscheidungsspiel zwischen Hundsangen II und Kosova kommt. Diese Partie würde auf Wunsch beider Vereine in Heiligenroth stattfinden, wie Staffelleiter Alexander Wiediker mitteilt.

Zum Sieg gegen Elbert/Horbach sagt Hundsangens Trainer Sebastian Boddenberg: „Über weite Strecken war es ein ausgeglichenes Spiel. In der ersten Halbzeit hatten wir eine gute Druck- und Drangphase von einer Viertelstunde, in der wir eigentlich ein Tor erzielen müssen. Ab der 70. Minute konnten wir den Druck noch mal ordentlich erhöhen und gewinnen am Ende vielleicht auch verdient.“ Die drei Punkte seien „unheimlich wichtig, um im Rennen um die Meisterschaft weiterhin den Ton anzugeben“. Ohne die Möglichkeit aufzusteigen, sei die Luft zwar etwas raus, aber mit einem Sieg am nächsten Wochenende gegen Birlenbach soll die Chance gewahrt bleiben, ein Entscheidungsspiel gegen Kosova zu bestreiten.

Ausblick aufs Wochenende

SG Bogel/Reitzenhain/Bornich – TuS Niederahr (So., 14.30 Uhr, in Bornich). Hinter den beiden Überfliegern Hundsangen II und Kosova fliegen die Verfolger Bogel und Niederahr für manchen Beobachter vielleicht etwas unter dem Radar. Doch aufgrund der Tatsache, dass Hundsangen II nicht aufsteigen darf, bekommt der dritte Platz einen besonderen Wert, berechtigt er doch zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga. Dessen sind sich Spielertrainer Jonas Pörtner und seine Niederahrer bewusst und wollen im Verfolgerduell beim ehemaligen Mitte-Bezirksligisten liefern. „Wir haben es selbst in der Hand, die Relegation zu buchen“, sagt Pörtner. Man habe „alles an Bord“ und müsse die Sinne schärfen bis Sonntag. „Denn bei einer Niederlage können wir die Relegation wohl abhaken“, warnt Pörtner.

FC Kosova Montabaur – SG Birlenbach (So., 15 Uhr, in Horressen, Waldschule). Die Rückkehr in die Bezirksliga ist seit vergangenem Wochenende besiegelt, doch das ist für Kosovas Trainer Afrim Halili kein Grund, die Zügel schleifen zu lassen. Er will sich mit der Meisterschaft verabschieden, daran lässt der frühere Oberligaspieler, der seine Trainertätigkeit nach Saisonende beendet, keine Zweifel. „Obwohl der Aufstieg feststeht, wollen wir nicht nachlassen“, betont Halili vor dem Heimspiel gegen den Tabellenneunten. „Wir sind hoch motiviert und werden die letzten beiden Spiele entsprechend angehen. Es gilt, das Optimum rauszuholen.“