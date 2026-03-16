Im Rennen um die beiden vorderen Plätze in der Kreisliga A3 landeten die führenden Teams aus Horressen und Guckheim wichtige Siege und setzten sich von Verfolger Niederahr ab. Im Tabellenkeller verschaffte sich Westerburg II etwas Luft.
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Das Westerwälder Spitzenduo aus Horressen und Guckheim konnte sich von Verfolger Niederahr etwas absetzen. Während die führenden Mannschaften in der Kreisliga A3 Siege einfuhren, musste sich der Verfolger aus der Nachbarschaft mit einem Remis zufriedengeben.