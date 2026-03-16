A3-Spitzenduo setzt sich ab Hundsangen II dominiert Derby gegen SG Unterwesterwald Leon Böckling, Max Buchmayer 16.03.2026, 09:12 Uhr

i Um umkämpften Derby rief die SG Hundsangen II (in Rot Leon Fasel, hier gegen Nils Matzke) eine starke Leistung ab und behielt gegen die SG Unterwesterwald die Oberhand. Andreas Hergenhahn

Im Rennen um die beiden vorderen Plätze in der Kreisliga A3 landeten die führenden Teams aus Horressen und Guckheim wichtige Siege und setzten sich von Verfolger Niederahr ab. Im Tabellenkeller verschaffte sich Westerburg II etwas Luft.

Das Westerwälder Spitzenduo aus Horressen und Guckheim konnte sich von Verfolger Niederahr etwas absetzen. Während die führenden Mannschaften in der Kreisliga A3 Siege einfuhren, musste sich der Verfolger aus der Nachbarschaft mit einem Remis zufriedengeben.







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