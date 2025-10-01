Verfolgerduell in Guckheim Hundsangen-Coach Bendel wählt vor Derby klare Worte Horst Fechtner 01.10.2025, 14:43 Uhr

i Trainer Jannik Bendel will mit der SG Hundsangen II den negativen Trend stoppen und wieder in die Erfolgsspur finden. Marco Rosbach

Ganz unterschiedlich liegen die Westerwälder Mannschaften in der Kreisliga A3 im Rennen. Während die einen an der Spitze den Takt vorgeben, rutschen die anderen weiter ab oder bilden gleich das Tabellenende.

Mit dem Aufsteigerduell zwischen der SG Unterwesterwald Niedererbach und der seit nunmehr 42 Punktspielen ungeschlagenen SG Horressen startet bereits am Donnerstagabend der neunte Spieltag in der Kreisliga A3. Unter anderem erwartet die Reserve der SG Hundsangen am Sonntag den Tabellenzweiten TuS Niederahr zum Derby.







