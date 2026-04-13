Verfolger Niederahr patzt Horressen und Guckheim bauen Vorsprung trotz Remis aus Leon Böckling, Max Buchmayer 13.04.2026, 09:49 Uhr

i Die Torschützen im Topspiel der Kreisliga A3: Robin Krick (links) brachte Guckheim in Führung, ehe Horressens Adrian Bruch der Ausgleich gelang. Andreas Hergenhahn

Bis auf einen Punkt hätte Niederahr an Platz zwei heranrücken können. Doch dann verspielte der TuS einen 2:0-Vorsprung. So bleibt es an der Spitze der A3 vorerst ein Zweikampf zwischen der SG Horressen und der SG Guckheim, die sich 1:1 trennten.

Es sind nur ein paar Kilometer, die zwischen den Sportplätzen in Horressen und Niederahr liegen. Auf dem einen ging das Spitzenspiel der Kreisliga A3 zwischen der SG Horressen und der SG Guckheim über die Bühne, auf dem anderen lauerte Verfolger TuS Niederahr auf ein mögliches Remis der beiden Konkurrenten.







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