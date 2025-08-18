Die SG Guckheim/Kölbingen spielte letzte Saison eine gute Runde in der Kreisliga A1. Auch in der A3 knüpfen sie an die Leistung der Vorsaison an. Mit Horressen und Altendiez stehen sie ganz oben in der Tabelle.

Nach zwei Spieltagen stehen mit der SG Horressen, der SG Altendiez/Gückingen und der SG Guckheim/Kölbingen drei Teams mit der maximalen Ausbeute an der Tabellenspitze. Im Tabellenkeller warten mit der SG Elbert/Horbach und der SG Westerburg II noch zwei Teams auf den ersten Punktgewinn.

SG Guckheim - SG Hundsangen II 3:0 (1:0.). Gegen den Vorjahresmeister präsentierte sich Guckheim in Bestform und siegte am Ende klar. Dementsprechend enttäuscht war Hundsangens Trainer Jannik Bendel nach dem Spiel: „Es war ein gebrauchter Tag. Wir haben verdient gegen eine bessere Mannschaft verloren.“ Tore: 1:0 Nico Lauf (43.), 2:0 Fabien Rusteberg (54.), 3:0 Robin Krick (89.).

SG Birlenbach/Schönborn - SG Elbert/Horbach 2:0 (1:0). „Auf schwer bespielbarem Untergrund haben wir zu lange gebraucht um ins Spiel zu finden. Die vielen Chancen, die wir uns in der zweiten Halbzeit erarbeitet haben, konnten wir erneut nicht nutzen. Daran müssen wir jetzt weiter arbeiten und uns endlich belohnen“, berichtete Elberts Trainer Christian Stera. Tore: 1:0, 2:0 Tyrese-Jason Labs (15., 90.).

SG Ahrbach II - SV Diez-Freiendiez 4:4 (3:2). Nach einem turbulenten Spiel mussten sich beide Mannschaften mit einem Unentschieden zufriedengeben. „Nach einem starken Beginn und der verdienten Führung haben wir den Gegner durch individuelle Fehler starkgemacht. Nach der Pause wurde es ein offener Schlagabtausch, in dem wir unsere Führung nicht über die Zeit brachten. Dennoch haben wir phasenweise zeigen können zu was unsere Mannschaft in der Lage ist und daran gilt es jetzt weiter anzuknüpfen, damit wir ein Spiel über 90 Minuten erfolgreich gestalten“, analysierte SG-Trainer Janik Herz. Tore: 1:0 Abdelmajid Mohammed (15.), 2:0 Jannis Wyremblewsky (24.), 3:0 Jeremy Schmidt (31.), 3:1 Rudolf Zimbelmann (37.), 3:2, 3:3 Marcel Hummernick (44., 56.), 4:3 Jannis Wyremblewsky (76.), 4:4 Marcel Hummernick (81.).

SG Mühlbachtal Nastätten - SG Westerburg II 3:0 (2:0). „Miehlen überließ uns von Beginn an den Ball, während wir auf dem schwer zu bespielenden Platz versuchten, mit langen Bällen zum Erfolg zu kommen. Allerdings nutzte Miehlen die sich bietenden Räume konsequent und spielte seine Konter eiskalt aus. In der zweiten Halbzeit drängten wir stärker nach vorne. Spätestens nach der Gelb-Roten Karte in der 70. Minute wurde es jedoch noch schwieriger, klare Chancen zu erspielen. Mehr als ein bis zwei Möglichkeiten sprangen nicht heraus – und auch diese konnten wir nicht verwerten. Stattdessen setzte Miehlen mit einem weiteren Konter das 3:0 und machte damit endgültig alles klar. Unterm Strich ein verdienter Sieg für Miehlen, da wir insgesamt viel zu harmlos auftraten“, ärgerte sich Westerburgs Trainer Patrick Weber. Tore: 1:0 Jannik Fischer (15.), 2:0 Thomas Gebhardt (27., Eigentor), 3:0 Lennard Wollschläger (84.).

SG Unterwesterwald Niedererbach - SG Altendiez/Gückingen 2:7 (1:2). „Bis zur 40. Minute war es ein ausgeglichenes Spiel. Dann verloren wir im eigenen Strafraum unglücklich den Ball, was direkt zum 1:2 führte. Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, mussten wir das 1:3 hinnehmen – da waren die Köpfe natürlich schon etwas unten. Aus solchen Niederlagen müssen wir lernen, denn in der A-Klasse wird jeder Fehler eiskalt bestraft. Jetzt gilt es, am Donnerstag gegen Westerburg II die richtige Reaktion zu zeigen“, berichtete Trainer der Heimmannschaft David Isola. Tore: 0:1 Yannick Altmann (10.), 1:1 Marc Brühl (36.), 1:2 Jacob Elias Richter (44.), 1:3 Philippe Diehl (46.), 1:4 Jacob Elias Richter (56.), 1:5 Yannick Altmann (62.), 1:6 Philippe Diehl (74.), 2:6 Max Mertens (82.), 2:7 Noah Jakob Winter (90.).

TuS Holzhausen - TuS Niederahr 2:3 (0:1). Nach der klaren Auftaktniederlage machte es Niederahr in Holzhausen besser und siegte am Ende knapp. „Eigentlich hatten wir über weite Strecken alles im Griff. Leider verpassten wir es das 3:0 zu erzielen, wodurch der Gegner noch mal zurückkam und den Spielstand egalisierte. Mit viel Kampf, aber definitiv verdient brachten wir die erneute Führung über die Zeit“, analysierte Niederahrs Trainer Christian Kaiser das Geschehen. Tore: 0:1 Thanh Truong, 0:2 Noah Kachler (47.), 1:2 Lorenz Wilhelmi (59.), 2:2 Till Elias Scheid (62.), 2:3 Noah Kachler (77.).

SG Horressen - TuS Burgschwalbach II 8:1 (1:1). Im zweiten Durchgang drehte die Heimelf auf und siegte am Ende souverän. „Nach einer sehr schwachen ersten Halbzeit haben wir den Schalter in der zweiten Halbzeit umlegen können, was schlussendlich zu einem hohen Sieg geführt hat. Mit der zweiten Halbzeit bin ich sehr zufrieden. Darauf können wir aufbauen“, zeigte sich SG-Trainer Niklas Wörsdörfer optimistisch. Tore: 1:0 Steffen Decker (6.), 1:1 Yahya Mohammadi (9.), 2:1 Steffen Decker (49.), 3:1 Mujtaba Ghulami (51.), 4:1 Steffen Decker (56.), 5:1 Yannik Ehard (65.). 6:1 Michael Bartels (71., Eigentor), 7:1 Jonathan Quirmbach (84.). 8:1 Adrian Bruch (90.).