Tore satt gab es in der Kreisliga A3 überall dort, wo Mannschaften aus dem Westerwald auf dem Platz standen. Beim 9:0 gegen die SG Uww ließ Primus Horressen die Muskeln spielen. Aber auch Guckheims 5:3 bei der SG Elbert hatte es in sich.
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Nach zwei Nächten an der Spitze der Kreisliga A3 musste die SG Guckheim/Kölbingen ihren Platz wieder freimachen für die SG Horressen-Elgendorf. Beide Aufstiegsaspiranten haben inzwischen die 50-Punkte-Marke geknackt. Die nächste Enttäuschung gab es hingegen für den TuS Niederahr, der bis vor Kurzem auch noch von einem der ersten beiden Plätze träumen durfte.