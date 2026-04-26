Guckheims wildes 5:3 in Elbert Horressen überrollt die SG Unterwesterwald mit 9:0 Leon Böckling, Max Buchmayer 26.04.2026, 21:44 Uhr

i Und wieder hat's gerappelt: Insgesamt neunmal jubeln durfte die SG Horressen um Kapitän Steffen Decker (2. von rechts), auf dessen Konto vier der neun Treffer gegen die chancenlose SG Unterwesterwald gingen. Marco Rosbach

Tore satt gab es in der Kreisliga A3 überall dort, wo Mannschaften aus dem Westerwald auf dem Platz standen. Beim 9:0 gegen die SG Uww ließ Primus Horressen die Muskeln spielen. Aber auch Guckheims 5:3 bei der SG Elbert hatte es in sich.

Nach zwei Nächten an der Spitze der Kreisliga A3 musste die SG Guckheim/Kölbingen ihren Platz wieder freimachen für die SG Horressen-Elgendorf. Beide Aufstiegsaspiranten haben inzwischen die 50-Punkte-Marke geknackt. Die nächste Enttäuschung gab es hingegen für den TuS Niederahr, der bis vor Kurzem auch noch von einem der ersten beiden Plätze träumen durfte.







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