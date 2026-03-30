Primus SG Horressen hat in der Kreisliga A3 seinen 14. Saisonsieg eingefahren. Dahinter lauert weiterhin die SG Guckheim, die sich gegen die SG Ahrbach II durchsetzte.
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Wie ist der Spieltag in der Fußball-Kreisliga A3 aus Westerwälder Sicht gelaufen? Wir geben einen Überblick.SG Hundsangen II – SG Horressen 1:3 (0:0). In einem umkämpften Spiel setzte sich der Tabellenführer durch. Trotzdem war Heimtrainer Jannik Bendel mit dem Auftritt seiner Mannschaft nicht unzufrieden: „Wir haben ein sehr gutes A-Klassenspiel auf hohem Niveau absolviert.