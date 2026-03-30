Spitzenreiter siegt 3:1 Horressen präsentiert sich in Hundsangen kaltschnäuzig Max Buchmayer 30.03.2026, 09:00 Uhr

i Die SG Ahrbach II um Tim Kuhn (rechts) unterlag bei der SG Guckheim und Matthias Nilges mit 0:2. Die Guckheimer bleiben durch den Sieg weiter dem Primus SG Horressen auf den Fersen. Andreas Hergenhahn

Primus SG Horressen hat in der Kreisliga A3 seinen 14. Saisonsieg eingefahren. Dahinter lauert weiterhin die SG Guckheim, die sich gegen die SG Ahrbach II durchsetzte.

Wie ist der Spieltag in der Fußball-Kreisliga A3 aus Westerwälder Sicht gelaufen? Wir geben einen Überblick.SG Hundsangen II – SG Horressen 1:3 (0:0). In einem umkämpften Spiel setzte sich der Tabellenführer durch. Trotzdem war Heimtrainer Jannik Bendel mit dem Auftritt seiner Mannschaft nicht unzufrieden: „Wir haben ein sehr gutes A-Klassenspiel auf hohem Niveau absolviert.







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