Wäller Titelrennen in der A3 Horressen hört Warnschüsse aus Westerburgs Wundertüte Horst Fechtner 19.03.2026, 18:30 Uhr

i Die jüngste Aufgabe bei der SG Altendiez/Gückingen haben Adrian Bruch (am Ball) und seine SG Horressen-Elgendorf erfolgreich gemeistert. Jetzt gilt es für den Tabellenführer, sich von Westerburgs Wundertüte nicht aus dem Konzept bringen zu lassen. Andreas Hergenhahn

An der Spitze der Kreisliga A3 kämpfen drei Mannschaften um den direkten Sprung in die Bezirksliga sowie den Platz in der Aufstiegsrunde mit den Zweiten der Staffeln A1 und A2. Für Niederahr geht es es darum, an Horressen und Guckheim dranzubleiben.

Gleich drei Derbys stehen im Blickpunkt des 18. Spieltags in der Kreisliga A3, und sowohl die SG Elbert als auch der TuS Niederahr wollen in ihren jeweiligen Heimspielen ihrer Verfolgerrolle weiter gerecht bleiben.SG Ahrbach II – SG Hundsangen II (So.







Artikel teilen

Artikel teilen