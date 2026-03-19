An der Spitze der Kreisliga A3 kämpfen drei Mannschaften um den direkten Sprung in die Bezirksliga sowie den Platz in der Aufstiegsrunde mit den Zweiten der Staffeln A1 und A2. Für Niederahr geht es es darum, an Horressen und Guckheim dranzubleiben.
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Gleich drei Derbys stehen im Blickpunkt des 18. Spieltags in der Kreisliga A3, und sowohl die SG Elbert als auch der TuS Niederahr wollen in ihren jeweiligen Heimspielen ihrer Verfolgerrolle weiter gerecht bleiben.SG Ahrbach II – SG Hundsangen II (So.