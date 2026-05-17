Zweiter Aufstieg in Folge Horressen hebt mit Doppel-Decker ab zur Meisterschaft Marco Rosbach 17.05.2026, 20:17 Uhr

i Vor dem letzten Spieltag hat die SG Horressen-Elgendorf unverändert fünf Punkte Vorsprung auf die SG Guckheim/Kölbingen und hat damit Meisterschaft und Aufstieg vorzeitig sicher. Marco Rosbach

Das Rennen um die Meisterschaft in der Kreisliga A3 ist entschieden. Am vorletzten Spieltag hat sich die SG Horressen-Elgendorf Platz eins und damit den zweiten Aufstieg in Folge gesichert. Als Doppeltorschütze glänzte einmal mehr Steffen Decker.

Matchball verwandelt – und wie: Durch ein 5:0 (2:0) gegen den TuS Holzhausen haben die Fußballer der SG Horressen-Elgendorf die letzten Zweifel ausgewischt und sich am vorletzten Spieltag der Kreisliga A3 die Meisterschaft und damit den Aufstieg in die Bezirksliga gesichert.







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