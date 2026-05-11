Niederahr erlebt Debakel Horressen hält Fünf-Punkte-Vorsprung auf Guckheim Leon Böckling, Max Buchmayer 11.05.2026, 10:41 Uhr

i Mit seinen Saisontreffern 30 und 31 brachte Steffen Decker (Mitte) seine SG Horressen gegen die SG Birlenbach auf Kurs. Andreas Hergenhahn

Westerwälder Mannschaften dominieren von Beginn an das Geschehen in der Spitzengruppe der Kreisliga A3. Die Meisterfrage ist aber noch nicht beantwortet. Klar ist jetzt hingegen, dass zwei WW-Teams absteigen müssen.

Die Entscheidung im Titelrennen der Kreisliga A3 ist vertagt. Zwar legte Horressen erfolgreich vor, doch Guckheim konterte und hat bei unverändert fünf Punkten Rückstand auf den Tabellenführer zumindest noch rechnerische Chancen. Vor den letzten beiden Spieltag stehen die Absteiger fest: Neben Schlusslicht Ahrbach II müssen auch die SG Unterwesterwald und Burgschwalbach II die Liga verlassen.







Artikel teilen

Artikel teilen