Meister hebt nach dem Derby ab Horressen checkt mit Doppel-Decker im Malle-Flieger ein Marco Rosbach 21.05.2026, 18:00 Uhr

i 33 der 85 Treffer, die Meister SG Horressen-Elgendorf auf dem Weg zum Titel bislang erzielt hat, gehen auf das Konto von Steffen Decker (2. von rechts). Auch im Derby bei der SG Elbert will der Kapitän nachlegen, um in der Torjägerliste vor Guckheims Robin Krick (31 Treffer) zu bleiben. Marco Rosbach

Alle einsteigen, der Meister der Kreisliga A3 hebt ab: Am Sonntag nimmt der Partymarathon der SG Horressen noch mal richtig Fahrt auf. Andere Teams können nach dem letzten Spieltag nicht schleifen lassen, sondern verfolgen noch große Ziele.

Den Party-Marathon gestartet haben die Fußballer der SG Horressen-Elgendorf schon am vergangenen Sonntag, nachdem sie sich durch den 5:0-Heimsieg gegen den TuS Holzhausen die Meisterschaft in der Kreisliga A3 und damit verbunden den ersehnten Aufsteig in die Bezirksliga gesichert hatten.







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