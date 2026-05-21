Alle einsteigen, der Meister der Kreisliga A3 hebt ab: Am Sonntag nimmt der Partymarathon der SG Horressen noch mal richtig Fahrt auf. Andere Teams können nach dem letzten Spieltag nicht schleifen lassen, sondern verfolgen noch große Ziele.
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Den Party-Marathon gestartet haben die Fußballer der SG Horressen-Elgendorf schon am vergangenen Sonntag, nachdem sie sich durch den 5:0-Heimsieg gegen den TuS Holzhausen die Meisterschaft in der Kreisliga A3 und damit verbunden den ersehnten Aufsteig in die Bezirksliga gesichert hatten.