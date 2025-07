Die Fußball-Kreisliga A Staffel 5 – das ist auch in Zeiten des kreisübergreifenden Spielbetriebs die „alte“ A-Klasse des Kreises Rhein/Ahr. Eine Ausnahme und damit einen Nicht-Rhein/Ahr-Klub gibt es aber – der SV Masburg aus dem Kreis Hunsrück/Mosel ist dabei. Für die Eifeler kein Novum, vor zwei Jahren, als sie Sechster wurden, war man auch schon inmitten der Rhein/Ahr-Vereine.

Die Veränderungen in der A 5 neben dem „Umzug“ Masburgs: Dafür ist die SG Weißenthurm/Urmitz nicht mehr dabei, sie spielt jetzt in der Koblenzer A Staffel 4. Raus sind Aufsteiger SG Westum und die Absteiger Grafschafter SG, SG Eich und DJK Kruft/Kretz. Aus der Bezirksliga runter kamen der Ahrweiler BC II und die SG Maifeld-Elztal, Aufsteiger aus der B-Klasse sind die SG Dernau/Mayschoß und Fortuna Kottenheim. Weitere Veränderungen: Der SC Saffig ist mit dem B-Klässler Sportfreunde Miesenheim eine Spielgemeinschaft eingegangen, unter SG Saffig/Miesenheim firmiert man nun in der A Staffel 5, die am 8. August mit der Partie Dernau gegen Ettringen ihren Auftakt hat. Der Blick auf die Transferaktivitäten der 14 Vereine:

Ahrweiler BC II: Der neue Trainer Ricardo Ribeiro (kam vom Mittelrhein-B-Klässler VfL Meckenheim) kann mit Yannik Kunze (A-Jugend ABC), Chadi Atwi (SG 99 Andernach), Ibrahim Seeil (Grafschafter SV), Michel Wageneder (SC Bodendorf), Gabriel Wüst (SGL Heimersheim), Benedikt Färber (SG Walporzheim), Justin Buczek (FC Pech), Joél Ley (Grafschafter SG), Elvedin Hamza (SV Hersel), Besnir Bajcinica (SC Bodendorf) und Adlin Dervishi (FV 08 Rottweil) zahlreiche neue Spieler beim Bezirksliga-Absteiger begrüßen. Julius Pauly, Lukas Gronwald, Luis Pörzgen (alle SC Bad Bodendorf), Teodor Slavov (Eintracht Mendig), Mahdi Hussein (SV Witterschlick) sowie Tobias Binder, Sebastian Sonntag und Dane Irmgartz (alle Ziel unbekannt) haben den ABC II dagegen verlassen.

SC Bad Bodendorf: Justin Welter (SG 99 Andernach), Milot Istogu (SV Remagen), Lukas Gronwald, Julius Pauly, Luis Pörzgen (alle Ahrweiler BC II), Minas Haydaroglu und Jakob Muhl (SV Kripp) sind neu im Team von Elmar Schäfer, der fortan auf Jannis Koch (SG 99 Andernach), Besmir Bajcinca, Michel Wagneder (beide Ahrweiler BC U23), Fabian Liedke, Nils Schöttler, Jonas Jaber (alle Karriereende) sowie Nick Kohlhaas (SV Kripp) verzichten muss.

SG Bad Breisig/Inter Sinzig: Basel Aziza (FC Anadolu Koblenz), Ilja Sihvart, Jasin Ibrahimi (beide A-Jugend SG 99 Andernach), Luan Greguri (SGL Heimersheim) und Montser Husein Ali (HSV Neuwied) verstärken den Kader der SG. Lulzim Neziri, Damir Murselovic (beide TuS Oberwinter), Frederic Kunik (SG Westum II), Sascha Monschau (SV Niederbachem II), Kais Nasr (SG Vinxtbachtal), Lorin Pirraku (SC Sinzig) und Lulzim Gashi (SGL Heimersheim) haben die Mannschaft von Coach Jacques Daoud verlassen.

SG Vinxtbachtal Brohl: Mit Markus Huhn (SV Waldesch), Ertan Akdemir, Serafin Rot, Max Gypser (alle SG Niederzissen) und Kais Nasr (SG Inter Bad Breisig) kommen fünf externe Neue ins Vinxbachtal, dazu rücken Maik Nett, Mohamad Hamo, Dijon Berisha, Noel Oesterling, Nico Modrow, Jonas Odenthal und Raphael Philippi aus der eigenen Jugend auf. Der neue Trainer Uwe Deckenbrock muss in dieser Saison ohne Patrick Melcher, Tobias Lechtenböhmer, Andreas Ahrendt (alle zur SG Niederzissen) sowie Sam Daiz, Sebastian Friedsam, Melf Hargens, Rico Reuter, Michael Groß, Jan Mehren (alle Karriere beendet) auskommen.

SG Ettringen/St. Johann: Das neue Trainergespann Holger Seidenstücker und Eike Idczak kann mit Manuel Daum einen jungen Spieler begrüßen, der in der vergangenen Saison immerhin zwölfmal für den SV Laubach (SG Vordereifel) in der Rheinlandliga aufgelaufen ist. Zudem ist Henning Hänsch von der SG Monreal neu in Ettringen. Leon Roßbach rückt aus der Jugend auf, Pascal Hoffmann, Leon Peschke, Felix Bergweiler und Marvin Dedenbach aus der zweiten Mannschaft. Yannik Schneider, Aaron Krämer (beide SG Maifeld-Elztal), Florian Schlich (Eintracht Mendig) und Lasse Schug (FV Rübenach) haben die Ettringer verlassen, Maurice Giel spielt nur noch in der Reserve.

SG Dernau/Mayschoß: Überschaubare Veränderungen beim Aufsteiger: Caspar Sebastian, Jakob Wolff (beide eigene Jugend) kommen hoch in den Männerbereich, Erin Xhemshiti wechselte zum SV Remagen und Tobias Wäsch rückt in den Trainerstab von Chefcoach Marco Liersch.

i Zekirja Bajcinca (in Weiß, rechts) schnürt nicht mehr die Schuhe für den A-Klasse-Vizemeister SGL Heimersheim, sondern für den B-Klässler SC Rhein-Ahr Sinzig. Martin Gausmann

SG Landskrone Heimersheim: Lulzim Gashi (SG Inter Sinzig) und Fatjon Bushati (Ahrweiler BC) wechselten zum Vizemeister, Tim Rieder (Ziel unbekannt), Zekirija Bajcinca (SC Sinzig), Fatlum Canolli (SG Westum) und Luan Gerguri (SG Inter Sinzig) haben das Team von Bekim Gerguri und Yannick Schweigert verlassen.

TuS Fortuna Kottenheim: Stefan Flettner (SSV Boppard), Eric Heilfort (SG Mülheim-Kärlich), Robin Kohns, Laurenz Wintrich (beide eigene Jugend) und Gabriel Pres (FSG Vordereifel Kirchwald) verstärken den Kader des anderen Aufsteigers. Leif Haupt (Studium Köln), Max Kicherer, Yannick Oberkirch (beide Pause), Luc Müller (Studium beendet), Elias Szulczyk (TuS Hausen) und Mario Zäck (Karriereende) gehören nicht mehr der Mannschaft von David Schmitz und Robin Sager an.

SG Maifeld-Elztal: Der Bezirksliga-Absteiger kann mit Noah Ostrominski, Eliah Ostrominski und Fynn Hiester drei Akteure von der SG Mosel Löf begrüßen, zudem wechseln Yannik Schneider, Aaron Krämer (beide SG Ettringen) und Tim Arenz (A-Jugend JFV Schieferland) zur Elf von Daniel Fischer. Nico Steinbach, Luca Gersabeck (beide vorläufiges Karriereende), Leon Steffens (eigene 2. Mannschaft) und Jonas Hemgesberg (Eintracht Mendig) stehen auf der Abgangsseite.

SV Masburg: Die Masburger sind zurück in der Staffel 5, in der sie 2023/2024 Sechster wurden und in der sie sich durchaus heimisch gefühlt haben. Und das tun sie mit drei Neuen und einem Abgang, denn Niklas Diensberg wechselte zum B-Klassen-Aufsteiger SG Illerich/Landkern. Mit Klaus Fahrenkrog vom A-Staffel-9-Team SG Zell bekommt Spielertrainer Matthias Bender eine absolute Verstärkung im Defensivbereich hinzu, zudem sicherte sich der SVM die Dienste von Torwart Enis Pronaj, der in der Vorsaison im Kader von Rheinlandliga-Aufsteiger SV Eintracht Mendig stand. Vom B–Klasse-Absteiger SV Ruitsch-Kerben kommt Ardi Pronaj.

DJK Plaidt: Leon Klink kommt vom SV Rengsdorf, Philip Jax, Noah Weinert (beide FC Plaidt) und Lars Patschula (FC Plaidt A-Jugend) wechselten „innerhalb“ von Plaidt zur DJK um das Trainergespann Andreas Samson und Dennis Niederprüm. Die „Adler“ haben Steffen Müller (AH DJK Plaidt), Stefan Fuselbach (SV Braubach), Andre Friedrich (SG Ettringen II), Julian Lahnstein (TuS Kettig) und Etienne Retterath (Eintracht Mendig II) verlassen.

i Dejan Mijackovic (in grün) hat den FC Plaidt um Trainer Kai Wagner (rechts) verlassen und spielt nun für Rot-Weiss Koblenz II in der A Staffel 4. Jannik Schröder (links) führt dagegen den Ortsrivalen DJK Plaidt weiter als Kapitän an. Zum Derby DJK gegen FC kommt es am Pommerhof bereits am zweiten Spieltag am 15. August. Jörg Niebergall

FC Plaidt: Coach Kai Wagner darf Timo Franzen, Luca Saftig (beide eigene Jugend), Maximilian Kneip (A-Jugend TuS Koblenz), Jamil Mohamed (Eintracht Mendig), Moritz Rollepatz (SSV Heimbach-Weis) und Sascha Traupe (SG Saffig) neu in den FC-Reihen begrüßen. Lucas Christof wechselte in die Rheinlandliga zum SV Laubach, Dejan Mijackovics Spielerpass läuft nun über den FC Rot-Weiss Koblenz II in der A Staffel 4.

SG Saffig/Miesenheim: Bei der neuen SG gibt es vier Neue mit Ben Hellinger, Florian Weinand (beide SG Eich), Benedikt Busenthür (FC Plaidt) und Patrick Schmitz (reaktiviert). Steven Bräuer und Claudius Helf (beide Karriereende) stehen den Trainern Sascha Müller und Simon König nicht mehr zur Verfügung.

SV Remagen: Johannes Birkelbach und Niclas Köllejan rücken aus der Reserve auf. Dagegen wollen Mario Müller, Chris Richter, Lokman Ünal, Janusz Szlinkiert und Turgut Levent alle erst mal pausieren, Milot Istogu schloss sich dem SC Bad Bodendorf an. Tarik Mazih coacht weiterhin den SVM.