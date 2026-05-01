Wird am Wochenende in der Fußball-Kreisliga A4 der Abstieg der FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen bereits besiegelt? Entspannt sich die Lage der SG Rheinhöhen? Das sind zwei der Fragen, die in Kürze in der Fußball-Kreisliga A4 beantwortet werden könnten.
Lesezeit 2 Minuten
Dass die SG Bogel/Reitzenhain/Bornich die Saison in der Fußball-Kreisliga A4 als mit Abstand bestes Rhein-Lahn-Team abschließen wird, ist bereits vier Spieltage vor Ultimo klar. Am Tabellenende stehen die Zeichen bei der FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen trotz des erfreulichen Aufwärtstrends schon länger auf Abstieg, die SG Rheinhöhen benötigt nach bisher lediglich vier im Frühjahr geholten Zählern noch ein paar Pünktchen, um letztlich nicht auch ...