Fußball-Kreisliga A4 Hoch anlaufen oder doch eher eine defensive Variante? Stefan Nink 01.05.2026, 14:56 Uhr

i Symbolfoto Adobe Stock/Smileus

Wird am Wochenende in der Fußball-Kreisliga A4 der Abstieg der FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen bereits besiegelt? Entspannt sich die Lage der SG Rheinhöhen? Das sind zwei der Fragen, die in Kürze in der Fußball-Kreisliga A4 beantwortet werden könnten.

Dass die SG Bogel/Reitzenhain/Bornich die Saison in der Fußball-Kreisliga A4 als mit Abstand bestes Rhein-Lahn-Team abschließen wird, ist bereits vier Spieltage vor Ultimo klar. Am Tabellenende stehen die Zeichen bei der FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen trotz des erfreulichen Aufwärtstrends schon länger auf Abstieg, die SG Rheinhöhen benötigt nach bisher lediglich vier im Frühjahr geholten Zählern noch ein paar Pünktchen, um letztlich nicht auch ...







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