Topspiel vor 200 Zuschauern
Hit zwischen Ellingen und Türkiyemspor endet torlos
Die SG Ellingen (schwarze Trikots) und der SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach lieferten sich im Topspiel intensive Zweikämpfe. To
Die SG Ellingen (schwarze Trikots) und der SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach lieferten sich im Topspiel intensive Zweikämpfe. Tore wollten in der Begegnung aber nicht fallen.
Jörg Niebergall

Die Meisterschaftsentscheidung in der Kreisliga A2 wurde vertagt. Vor 200 Zuschauern trennten sich die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth und Primus SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach mit einem 0:0-Remis.

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Am 23. Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 endete das Spitzenspiel zwischen der SG Ellingen/Bonefeld/Willroth und dem SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach torlos. Die Gäste verpassten somit den vorzeitigen Titelgewinn, haben aber weiter acht Punkte Vorsprung und am nächsten Spieltag zu Hause gegen Bendorf den nächsten Matchball.

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