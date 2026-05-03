Die Meisterschaftsentscheidung in der Kreisliga A2 wurde vertagt. Vor 200 Zuschauern trennten sich die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth und Primus SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach mit einem 0:0-Remis.
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Am 23. Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 endete das Spitzenspiel zwischen der SG Ellingen/Bonefeld/Willroth und dem SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach torlos. Die Gäste verpassten somit den vorzeitigen Titelgewinn, haben aber weiter acht Punkte Vorsprung und am nächsten Spieltag zu Hause gegen Bendorf den nächsten Matchball.