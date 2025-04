Am 21. Spieltag kann es für die Westerwälder Mannschaften sowohl oben als auch unten im Klassement Verschiebungen geben. Das Topspiel steigt in Weitefeld, wo Tabellenführer SG Herschbach liefern muss.

Im Titelrennen der Kreisliga A1 müssen sowohl die SG Herschbach als auch die SG Guckheim und die SG Rennerod auswärts antreten. Die Westerburger Reserve plant im Heimspiel gegen die fast schon sicher abgestiegene SG Herdorf drei Zähler ein, um sich weiter abzusetzen.

SG Lasterbach Neunkirchen/Westernohe/Elsoff-Mittelhofen – SG Guckheim/Kölbingen (So., 15 Uhr, in Neunkirchen/Hinrunde: 2:3). Nach dem verpassten Sieg beim 1:1 in Herdorf haben die Gastgeber nur noch einen Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang und vom Papier her mit der SG Guckheim eine deutlich schwierigere Aufgabe als vor Wochenfrist zu meistern. Die Gäste liegen momentan mit einer Partie im Hintertreffen und 36 Punkten auf Rang sechs und blicken durchaus noch zur Tabellenspitze. Zum Spiel sagt Lasterbachs Spielertrainer Christian Mehr: „Uns ist bewusst, dass wir nicht in der Favoritenrolle sind und mit der SG Guckheim einen ganz starken Gegner erwarten.“ Guckheims Trainer Thomas Benner meint auch warnend: „Die SG Lasterbach hat zwar momentan nicht den stärksten Lauf, ist aber dennoch in der Lage, jeden Gegner in dieser Klasse zu schlagen.“

SG Weitefeld-Langenbach/Nauroth – SG Herschbach/Girkenroth/Salz (So., 15 Uhr, in Weitefeld/0:1). Im Rennen um die Meisterschaft steht die SG Herschbach als Tabellenführer beim Fünften vor einer sehr hohen Auswärtshürde, denn die SG Weitefeld ist zurzeit in bärenstarker Form und neben der Reserve des VfB Wissen durchaus als Mannschaft der Stunde anzusehen. Dies weiß auch Herschbachs Trainer Dirk Hannappel einzuordnen und sagt zum Spitzenspiel: „Weitefeld ist momentan die stärkste Mannschaft der Liga. Dennoch wollen wir das Visier runterklappen und Vollgas geben.“

DJK Friesenhagen – SG Rennerod/Irmtraut/Seck/Emmerichenhain (So., 15 Uhr/2:10). Die SG Rennerod hat ihre Schwächeperiode mit nur einem Zähler aus den ersten drei Partien nach Winterpause offensichtlich überwunden und hat sich als Tabellendritter zuletzt im Titelrennen zurückgemeldet. Alles andere als drei weitere Zähler bei der als Absteiger feststehenden DJK Friesenhagen wären für die Elf von Trainer Markus Schneider wohl Enttäuschung und Rückschlag zugleich. „Wir haben endlich wieder in die Spur gefunden, und wenn wir weiter zur oberen Riege gehören wollen, dann müssen in Friesenhagen drei Punkte her“, so Schneider.

SG Westerburg II – SG Herdorf (So., 15 Uhr, in Gemünden/1:0). Mit derzeit acht Zählern Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang steht der zweiten Garnitur der SG Westerburg gegen die kaum noch zu rettende SG Herdorf das möglicherweise wichtigste Spiel im restlichen Saisonverlauf bevor, denn im Falle eines Heimsiegs in Gemünden wäre die Mannschaft von Trainer Patrick Weber mit dann 32 Zählern fast schon aller Abstiegssorgen ledig. Zur Begegnung gegen eines der Urgesteine der Kreisliga A sagt Weber: „Mit dem notwendigen Fokus und angebrachter Konzentration streben wir die drei Punkte an, die für unser Saisonziel Klassenverbleib eigentlich reichen sollten.“