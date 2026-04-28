Ein Nachholspiel steigt am Donnerstag in der Kreisliga A2. Dann trifft die SG Herschbach-Schenkelberg auf die SG Niederbreitbach/Waldbreitbach.
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In einem Nachholspiel des 19. Spieltags der Fußball-Kreisliga A2 treffen am Donnerstag um 20 Uhr die SG Herschbach-Schenkelberg und die SG Niederbreitbach/Waldbreitbach aufeinander. Nach der erfolgreichen Premiere auf dem neuen Untergrund beim 2:1 gegen Heimbach-Weis möchte der Herschbacher Trainer Markus Griebe nachlagen: „Wir freuen uns, direkt ein zweites Heimspiel auf dem neuen Platz austragen zu dürfen und wollen an unserer Struktur und ...