Am Donnerstag in der A2 Herschbach empfängt Niederbreitbach zum Nachholspiel Daniel Korzilius 28.04.2026, 09:47 Uhr

i Markus Griebe (rechts) und seine SG Herschbach-Schenkelberg bestreiten am Donnerstag ein Heimspiel gegen die SG Niederbreitbach/Waldbreitbach. Marco Rosbach

Ein Nachholspiel steigt am Donnerstag in der Kreisliga A2. Dann trifft die SG Herschbach-Schenkelberg auf die SG Niederbreitbach/Waldbreitbach.

In einem Nachholspiel des 19. Spieltags der Fußball-Kreisliga A2 treffen am Donnerstag um 20 Uhr die SG Herschbach-Schenkelberg und die SG Niederbreitbach/Waldbreitbach aufeinander. Nach der erfolgreichen Premiere auf dem neuen Untergrund beim 2:1 gegen Heimbach-Weis möchte der Herschbacher Trainer Markus Griebe nachlagen: „Wir freuen uns, direkt ein zweites Heimspiel auf dem neuen Platz austragen zu dürfen und wollen an unserer Struktur und ...







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