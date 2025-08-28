Herkules-Aufgabe: Köppen an die Kette legen 

Vor hohen Hürden in der Fremde stehen bereits am Freitagabend in der Fußball-Kreisliga A4 die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen und die SG Rheinhöhen in Koblenz. BoReiBo hat derweil für Sonntagnachmittag den ersten Dreier der Saison fest ins Visier genommen.

SV Reinhardt’s Elf – FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen (Fr., 20 Uhr, Asterstein). Nach der RW-Reserve, gegen die sich die Kombinierten von ihrer besseren Seite zeigten, aber dennoch leer ausgingen, wartet mit der Reinhardt’s Elf auf dem Asterstein der nächste Brocken auf die Elf von Sebastian Weinand. Der SV weist nicht nur eine weiße Weste auf, sondern verfügt mit Enrico Köppen über einen Angreifer, der schon in höheren Amateurklassen – unter anderem bei den Oberligisten FV Engers und FC Karbach – seine Treffsicherheit unter Beweis gestellt hat. Köppen und diejenigen, die ihn mit Vorlagen füttern, gilt es auf ungewohntem Hartplatz so gut es geht zu kontrollieren.

„Sie haben sich mittlerweile etabliert und sind längst ein Top-Team der A-Klasse.“

Osterspais Trainer Sebastian Weinand reduziert die Reinhardt’s Elf nicht nur auf ihren Ausnahme-Stürmer

Die Reinhardt’s Elf jedoch nur auf Köppen zu reduzieren, würde dem Kollektiv nicht gerecht. „Sie haben sich mittlerweile etabliert und sind längst ein Top-Team der A-Klasse“, sagt der FSV-Trainer respektvoll. Da dürfte unter Flutlicht Schwerstarbeit auf seine Schützlinge zukommen. „Es gilt, die positiven Ansätze aus dem Rot-Weiss-Spiel mitzunehmen und mit hohem Anlaufen und möglichst frühen Ballgewinnen für kurze Wege zum gegnerischen Tor zu sorgen“, erwartet Weinand entsprechende Akzente in der Offensive. Verzichten muss er auf Sebastian Kimmel und Luca Metzinger. Dazu sind noch kleinere Fragezeichen zu klären. „Aber insgesamt hat sich unsere personelle Lage entspannt.“

FC RW Koblenz II – SG Rheinhöhen (Fr., 20 Uhr). Zum Kräftemessen mit einem der Topfavoriten der Liga können die gut in die Saison gestarteten Kombinierten von den Rhein- und Taunushöhen ohne großen Druck fahren. „Ich sehe uns da als Außenseiter, obwohl wir in der Tabelle aktuell knapp vor ihnen stehen“, sagt SG-Trainer Jens Mosel. „Aber wir wollen diese Außenseiterchance unbedingt nutzen.“ Wie das gehen soll? „Kompakt defensiv zu stehen wie zuletzt und Nadelstiche setzen. Dann können wir vielleicht etwas mitnehmen.“ Die personellen Vorzeichen stehen bei der SG jedoch nicht sonderlich gut. Torjäger Leon Hamm weilt im Urlaub, Tobias Schmidt ist wegen seines Spätdienstes verhindert und Lucas Monschauer sitzt seine Gelb-Rot-Sperre ab, die er sich unlängst beim 2:1-Derbysieg gegen BoReiBo tief in der Nachspielzeit eingehandelt hatte. Josip Topic und Julian Becker sind dagegen wieder einsatzbereit. Mosel selbst wird am Oberwerth aus privaten Gründen nicht dabei sein. Co-Trainer Till Warkentin übernimmt die Betreuung der Mannschaft. „Da weiß ich das Team in guten Händen. Er hat das ja in der letztjährigen Rückrunde schon gut gemacht.“

Früherer Jugendnationalspieler Remark coacht Gäste

SG Bogel/Reitzenhain/Bornich – SG Spay/Rhens (So., 14.30 Uhr, in Bornich). „Wir sind mit der bisherigen Punkteausbeute nicht zufrieden, gerade weil wir in den ersten beiden Spielen besser waren“, nimmt BoReiBo-Coach Andreas Nickel, der zusammen mit Luca Maus die Geschicke der Dreier-Kombinierten von den Loreleyhöhen leitet, seine Elf in die Pflicht, am Sonntag gegen das punktlose Schlusslicht erstmals in der neuen Umgebung die volle Punktausbeute einzusacken, um sich tabellarisch in Richtung einstellige Plätze orientieren zu können. Fehlen werden beim Kick in Bornich Julien Leidinger, Urlauber Luca Riegel und der angeschlagene Dustin Maus. „Die Spayer sind aufgrund ihrer letztjährigen Platzierung eine gute und etablierte Mannschaft in der A-Klasse. Warum sie bisher Probleme haben zu punkten ist uns nicht bekannt“, so Nickel, der sich auf ein Duell mit einem früheren Bundesliga-Spieler. Neu auf der Bank der SG Spay/Rhens sitzt der aus dem Saarland stammende 65-jährige frühere Jugendnationalspieler Thomas Remark, der einst für die Berliner Hertha und Waldhof Mannheim 31 Mal im Oberhaus traf und nach einer Saison bei der Eisbachtaler U19 im Sommer zur SG Spay stieß.