Freiendiez mit breiter Brust Herbstmeister SG Horressen erwartet SG Elbert zum Derby Marco Rosbach

Horst Fechtner 30.10.2025, 14:05 Uhr

i Während vorn die SG Horressen einsam ihre Kreis zieht, sind der Diez-Freiendiez (links Spielertrainer Serkan Akcakaya) und die SG Guckheim (rechts Torjäger Robin Krick) zwei der Anwärter auf Rang zwei. Andreas Hergenhahn

Die Herbstmeisterfrage stellt sich in der Kreisliga A3 nicht mehr, geht die SG Horressen doch mit sieben Punkten Vorsprung auf die Verfolger Guckheim und Niederahr in den letzten Hinrundenspieltag. Dahinter lauert der aufstrebende SV Diez-Freiendiez.

Die beiden Derbys zwischen SG Ahrbach II gegen TuS Niederahr und SG Horressen gegen SG Elbert stehen im Blickpunkt des letzten Hinrunden-Spieltags in der Kreisliga A3. Rhein-Lahn-Duelle gibt es zwischen der SG Birlenbach und dem TuS Holzhausen (So., 14.







