Der letzte Hinrundenspieltag in der Fußball-Kreisliga A, Staffel 2 findet komplett am Sonntag statt – und kann mit einem Spitzenspiel aufwarten: In Ransbach-Baumbach empfängt der SV Türkiyemspor als Tabellenzweiter den Spitzenreiter SG Vettelschoß.