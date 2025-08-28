In der Fußball-Kreisliga A 5 wird der vierte Spieltag am Freitagabend mit drei Begegnungen eröffnet. Zudem hat der Spielplan für dieses Wochenende einige spannende Derbys in petto.

SG Vinxtbachtal Brohl – Ahrweiler BC II (Fr., 19.30 Uhr)

Eine klare Rollenverteilung sieht Vinxtbachtals Coach Uwe Deckenbrock vor dem Spiel gegen die Reserve des Ahrweiler BC: „Die ABC-Reserve ist spielerisch sehr gut unterwegs und der klare Favorit. Wir wollen wieder die richtige Einstellung an den Tag legen und es besser machen als zuletzt gegen Dernau.“ Gästetrainer Ricardo Ribeiro, der am vergangenen Wochenende seine erste Pflichtspielniederlage gegen Maifeld-Elztal hinnehmen musste, will schnell in die Erfolgsspur zurückfinden: „Ich erwarte ein anderes Spiel als in der Vorwoche. Der Gegner wird über den Kampf kommen, wir wollen unserer Favoritenrolle aber gerecht werden.“

SG Maifeld-Elztal – SG Ettringen/St. Johann (Fr., 20 Uhr)

Im Polcher Leo-Schönberg-Stadion empfängt die heimische SG den Lokalrivalen vom Hochsimmer zum Derby. Beide Mannschaften stehen nach drei Partien bei sechs Punkten, der Respekt ist dementsprechend auf beiden Seiten vorhanden. „Ettringen gehört gerade im Offensivbereich zum Besten, was die Liga hergibt. Wir werden uns mächtig strecken müssen“, weiß Maifeld-Elztals Trainer Daniel Fischer. Gästecoach Holger Seidenstücker meint: „Ich freue mich auf einen guten Platz und einen guten Gegner, dem wir Paroli bieten wollen.“

SV Masburg – SG Saffig/Miesenheim (Fr., 20 Uhr)

Zwar konnte der SV Masburg am vergangenen Wochenende die ersten Punkte der Saison einfahren, den Sieg im Kottenheimer Waldstadion musste das Team von Trainer Matthias Bender durch einige Verletzungen aber teuer bezahlen. „Torhüter Jan Eckerskorn, Klaus Fahrenkrog und unser Kapitän Luca Hartmann werden uns wohl alle gegen Saffig fehlen. Nichtsdestotrotz wollen wir versuchen, nachzulegen“, erklärt Bender. Saffigs Trainer Sascha Müller kann den kommenden Gegner kaum einschätzen und sagt: „Bisher haben wir ja nur in der vorletzten Saison zwei Pflichtspiele gegen Masburg absolviert. Die Ergebnisse geben ebenfalls keine Rückschlüsse auf deren tatsächliche Stärke zu. Wir sind auf alles gewappnet und wollen den nächsten Dreier.“

SC Bad Bodendorf – DJK Plaidt (Sa., 18 Uhr)

Während der SC Bad Bodendorf mit sechs Punkten auf dem dritten Tabellenplatz rangiert, sind die DJK-Adler noch immer auf der Suche nach den ersten Punkten der Saison. Der Trainer der Hausherren, Elmar Schäfer, warnt trotzdem davor, die Gäste auf die leichte Schulter zu nehmen: „In der letzten Saison haben wir zu Hause mit 0:3 gegen Plaidt verloren, das sollte uns ein mahnendes Beispiel sein.“ DJK-Coach Dennis Niederprüm will nach einigen unglücklichen Niederlagen den Bann nun endlich brechen: „Wir wollen mit aller Macht die ersten Punkte, wenngleich wir auf einige Stammkräfte verzichten müssen.“

SG Landskrone Heimersheim – SG Dernau/Mayschoß (So., 11 Uhr)

Zur ungewohnten Anstoßzeit am Sonntagvormittag bittet die SG Landskrone Heimersheim den Lokalrivalen Dernau/Mayschoß zum Derby. Dernaus Co-Trainer Michael Radermacher hat eine Heimersheimer Vergangenheit und würde nur zu gerne beim Ex-Verein punkten: „Das wird aber mit Blick auf unsere Ausfälle alles andere als einfach. Nach dem ersten Sieg in der Vorwoche gehen wir aber etwas selbstbewusster an die schwere Aufgabe heran.“ Der Heimersheimer Trainer Bekim Gerguri will sich dagegen für die Niederlage gegen Bad Breisig rehabilitieren: „Dernau hat eine starke erste Elf, und zudem hat ein Derby seine eigenen Gesetze. Die Punkte wollen wir aber trotzdem in Heimersheim behalten.“

FC Alemannia Plaidt – TuS Fortuna Kottenheim (So., 15.30 Uhr)

Der noch immer fehlerfreie Spitzenreiter aus Plaidt geht am heimischen Pommerhof als klarer Favorit in das Duell mit Aufsteiger Kottenheim. FC-Coach Kai Wagner redet auch gar nicht um den heißen Brei herum: „Kottenheim ist nicht zu unterschätzen, wir wollen jedoch unsere Serie mit aller Macht fortführen und peilen den vierten Sieg an.“ Bei der Fortuna kann sich das Trainerduo Robin Sager/David Schmitz auf die Rückkehr der beiden Kapitäne Felix Bell und Florian Schäfers freuen, die zuletzt gegen Masburg schmerzlich vermisst wurden. „Beide sind extrem wichtig für unser Spiel, wenngleich wir als Außenseiter in Plaidt vollkommen befreit aufspielen können“, gibt Schmitz zu Protokoll.

SV Remagen – SG Bad Breisig (So., 15.30 Uhr)

Gelingt dem SV Remagen ausgerechnet im Derby gegen die SG Bad Breisig die Wende? Durch die Rückkehr von Kapitän Mustafa Apaydin, Wissam Zeineddine und Johannes Birkelbach hat SVR-Coach Tarek Mazih wieder deutlich mehr Optionen zur Verfügung. Remagens Vorsitzender Florian Gottschalk sieht eine reelle Chance, dass es nach dem desaströsen Saisonstart nun besser laufen wird: „Der Kader füllt sich so langsam wieder, sodass wir auch im Training ordentlich arbeiten können. Ob wir schon gegen offensivstarke Bad Breisiger punkten können, wird sich zeigen.“ Bad Breisigs Trainer Jacques Daoud erwartet von seinem Team die richtige Einstellung: „Auswärts in Remagen haben wir uns in den letzten Jahren immer schwergetan. Wir dürfen den Gegner nicht an den letzten Ergebnissen messen.“