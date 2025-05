Großer Jubel auf der einen Seite, Schockstarre auf der anderen Seite: Der 26. und somit letzte Spieltag in der Fußball-Kreisliga A 5 bot im Tabellenkeller eine ganze Menge Drama. Während die SG Vinxtbachtal Brohl den fast nicht mehr für möglich gehaltenen Klassenverbleib schaffte und ebenso wie der SV Remagen und die DJK Plaidt im Kreisligaoberhaus bleibt, muss die Grafschafter SG den zweiten Abstieg in Serie hinnehmen. Die Entscheidung um den Relegationsrang wurde derweil vertagt und fällt nun zwischen dem FC Plaidt und der SG Landskrone Heimersheim im Entscheidungsspiel am Mittwoch in Oberzissen (19.30 Uhr).

SG Ettringen/St. Johann – SG Eich/Nickenich/Kell 4:2 (1:0)

Das Ergebnis zugunsten der Gastgeber, an dem Leroy Lehmann mit einem Dreierpack maßgeblichen Anteil hatte, war an diesem Nachmittag am Hochsimmer nebensächlich. Auf beiden Seiten hieß es vordergründig Abschied nehmen. Bei den Hausherren war es für Trainer Thomas Esch sowie für einige Spieler, darunter Torwart Aaron Krämer, der kurz vor Schluss im Kasten durch seinen Vater Mario ersetzt wurde, das letzte Spiel für die SG Ettringen. Die Gäste ihrerseits verabschiedeten sich in Richtung B-Klasse. Zudem bestritten in Kapitän Dennis Buchner, Torwart Florian Nix, Nils Neuendorff und Nico Nübel vier echte Vereinsikonen ihr letztes Spiel.

„Auch wenn das Ergebnis nicht gepasst hat, konnten wir unseren verdienten Spielern einen guten Abschied bereiten“, sagte Eichs Trainer Jürgen Krayer. Torfolge: 1:0 Luca Carlon (45.), 1:1 Buchner (46.), 2:1, 3:1 Lehmann (67., 69.), 3:2 Joshua Böttcher (74.), 4:2 Lehmann (80., Foulelfmeter).

SG Weißenthurm – SG Vinxtbachtal Brohl 0:1 (0:0)

Die SG Vinxtbachtal hat es doch noch geschafft. In einer aus Sicht der Gäste fast schon märchenhaften Geschichte bleibt die Elf vom scheidenden Trainer Dennis Schütz im Kreisligaoberhaus. Ausgerechnet Patrick Melcher, der in der kommenden Saison als Spielertrainer die SG Niederzissen übernimmt, schoss seine Mannschaft mit dem Tor des Tages (58.) zum Klassenverbleib, da gleichzeitig die Grafschafter SG verlor.

Trainer Schütz konnte es kaum fassen. „Die Chancen waren vielleicht 30 zu 70. Ich bin einfach nur stolz. Es ist der perfekte Abschluss und eine perfekte Geschichte“, sagte der überwältigte Übungsleiter. Demgegenüber richtete Weißenthurms Trainer Patrick Birkner den Fokus schnell auf das anstehende Pokalfinale gegen die SG Augst (Kreis Koblenz). „Wir waren gut im Spiel, haben uns aber ein dummes Tor gefangen. Jetzt müssen wir noch einmal alle Kräfte mobilisieren“, meinte Birkner.

DJK Kruft/Kretz – DJK Plaidt 1:3 (0:2)

Mit den „Adlern“ aus Plaidt verbleibt der nächste Aufsteiger in der A-Klasse. Tore von Jannik Schröder (27.), Samuel Weis (42.) und Sören Born (86.) sicherten den Klassenverbleib. „Wir sind stolz und bleiben meiner Meinung nach wohlverdient in der Klasse. Jetzt freuen wir uns auf die Sommerpause und genießen zunächst den Moment“, kommentierte Plaidts Trainer Dennis Niederprüm. Für die Hausherren ihrerseits, bei denen sich Marc Homfeld in die Torschützenliste eintrug (75.), geht es in die B-Klasse. „Die Jungs haben es in einer längeren Unterzahl gut gemacht. Jetzt wollen wir die enttäuschende Saison abhaken“, befand Trainer Marco Bersch.

SG Inter Sinzig/Bad Breisig – SG Landskrone Heimersheim 1:2 (0:1)

Es war aus Sicht der SG Landskrone die erwartet schwere Aufgabe, am Ende setzte sich das Team von Trainer Bekim Gerguri aber knapp in Bad Breisig durch. Die Führung durch Tim Rieder (22.) glich Lulzim Neziri aus (54.), ehe Peter van Weenen der Siegtreffer (68.) gelang.

i Peter van Weenen (in der Mitte in Weiß) machte den 2:1-Siegtreffer für Heimersheim bei der SG Inter Sinzig und sicherte der SG Landskrone damit das Entscheidungsspiel um den zweiten Platz gegen den FC Plaidt. Martin Gausmann

Nun geht es im Entscheidungsspiel am Mittwoch in Oberzissen gegen den exakt punkt- und torgleichen FC Plaidt um den zweiten Platz und darum, welches Team doch noch in die Bezirksliga aufsteigen kann. „Die Partie war bis zum Schluss offen. Wir hatten aber die klareren Chancen. Jetzt wollen wir unbedingt in die Relegation und dann schauen, was passiert“, erklärte Gerguri.

Für die Hausherren steht ebenfalls noch ein Highlight an. Am Samstag geht es im Kreispokalfinale auch gegen den FC Plaidt. „Wir haben es nach einer schlechten ersten Halbzeit besser gemacht. Insgesamt wollte es Heimersheim aber mehr als wir. Jetzt liegt der Fokus auf dem Pokal“, sagte Trainer Jacques Daoud.

SC Bad Bodendorf – SG Westum/Löhndorf 6:5 (3:2)

Ein turbulentes Derby erlebten der SC Bad Bodendorf und der Meister aus Westum zum Saisonende vor 250 Zuschauern. Letztendlich fügten die Gastgeber in einem echten Spektakel nach sechs Pleiten in Serie dem Meister trotz vier Toren von Top-Torjäger Thomas Enke die zweite Saisonniederlage zu und schlossen die Saison versöhnlich auf dem fünften Rang ab.

„Das war ein Derby mit offenem Visier. Dieser gelungene Abschluss ist Balsam für die Seele“, befand Bad Bodendorfs Trainer Elmar Schäfer. „Für die Zuschauer war es nochmal ein schönes Spektakel. Beide Mannschaften haben in der Defensive eher die Zweikämpfe vermieden“, meinte Westums Trainer Tomas Lopez. Torfolge: 1:0 Yannick Distelrath (12.), 1:1 Enke (13.), 2:1 Fabian Liedke (18.), 3:1 Andre Suckow (29.), 3:2 Enke (45.), 4:2 Tim Hemmer (50.), 4:3 Tim Palm (54.), 5:3 Leon Baumann (61.), 5:4, 5:5 Enke (72., 78.), 6:5 Hemmer (80.).

FC Plaidt – Grafschafter SG 4:2 (2:0)

Während sich der FC Plaidt dank des Dreiers das Entscheidungsspiel um den zweiten Platz erarbeiten konnte, herrschte demgegenüber bei der Grafschafter SG Schockstarre. Noch vor zwei Wochen schien nach drei Siegen in Folge der Klassenverbleib zum Greifen nahe, nun muss die GSG den zweiten Abstieg in Serie hinnehmen.

„Es ist natürlich absolut bitter, insbesondere weil zwei Punkte aus den letzten beiden Spielen gereicht hätten. Wir müssen das jetzt erst einmal sacken lassen“, sagte Grafschafts Trainer Alexander Dick. „Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Alles, was jetzt mit dem Entscheidungsspiel, dem Pokal und einer möglichen Relegation kommt, ist ein absoluter Bonus. Für Grafschaft tut es mir leid“, meinte Plaidts Trainer Kai Wagner. Torfolge: 1:0 Calvin Schäfer (3.), 2:0 Dennis Eichhorn (11.), 2:1 Benjamin Brandt (49.), 3:1 Timm Liss (53.), 3:2 Ebrima Demba (59.), 4:2 Liss (83.).

SV Remagen – SC Saffig 5:0 (2:0)

Dank einer starken Rückrunde, gekrönt mit einem klaren Sieg zum Abschluss bleibt auch der SV Remagen der Kreisliga A erhalten. Wissam Zeineddine (13.), Niklas Alfonso Ibanez (44.), Michel Meyer (76.), Milot Istogu (77.) und Lokman Ünal (83.) sorgten mit ihren Toren für Erleichterung bei Trainer Tarek Mazih. „Es ist eine große Befreiung. Eigentlich hat nach sechs Punkten in der Hinrunde niemand mehr an uns geglaubt. Großen Respekt an die Mannschaft“, kommentierte Mazih.

„Wir haben uns heute dem Wetter angepasst. Wir können jeden schlagen, leider haben wir aber immer wieder solche Spiele, wo wir die Performance nicht auf den Platz bekommen“, sagte Saffigs Trainer Sascha Müller, der die Saison mit seinem Team dennoch auf dem vierten Rang abschließt.