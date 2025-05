Der Kampf um den zweiten Platz in der Kreisliga A 5 und der Abstiegskampf bleiben auch nach dem 23. Spieltag enorm spannend. Vorn hat Heimersheim den FC Plaidt überholt.

Am 23. Spieltag der Fußball-Kreisliga A 5 ist die SG Landskrone Heimersheim im Duell um den zweiten Tabellenrang am FC Plaidt vorbeigezogen. Im Tabellenkeller feierte die SG Vinxtbachtal Brohl einen Befreiungsschlag. Die Grafschafter SG gewann in letzter Minute und bleibt damit über dem Strich.

SG Vinxtbachtal Brohl – DJK Kruft/Kretz 5:2 (3:0)

Frühzeitig leitete die SG Vinxtbachtal einen eminent wichtigen Sieg gegen das Schlusslicht aus Kruft mit einem Doppelschlag von Patrick Melcher (3.) und Julian Gypser (6.) ein, bevor erneut Melcher noch vor der Pause die Vorentscheidung markierte (41.). Im zweiten Durchgang ging es daraufhin in Sachen Torfolge mit Treffern von Krufts Tobias Wagner (53.), Vinxtbachtal-Akteur Nico Marx (67.), Gästekapitän Peter Görg (81.) und Florian Jakobs (90.) hin und her.

Für die Hausherren, die mit einem Zähler Rückstand auf einem Abstiegsrang verbleiben, war es der erste Sieg nach zuvor elf sieglosen Partien in Folge. „Heute mussten wir gewinnen. Es war ein Schritt in die richtige Richtung. Wir haben jetzt aber drei weitere Endspiele vor der Brust“, kommentierte Vinxtbachtals Trainer Dennis Schütz. „Wir haben es über weite Strecken spielerisch nicht schlecht gemacht, aber im letzten Drittel zu oft die falschen Entscheidungen getroffen. Im Defensivverhalten war es dagegen einfach zu schlecht“, befand Krufts Trainer Marco Bersch.

SG Westum/Löhndorf – SG Weißenthurm 0:0

Gänzlich ohne Tore endete das Topspiel zwischen dem Meister aus Westum und den formstarken Gästen aus Weißenthurm. Während die Hausherren damit bei noch drei ausstehenden Spielen immer noch ungeschlagen in dieser Saison sind, blieben die Gäste im neunten Pflichtspiel in Serie ohne Niederlage. Entsprechend konnten beide Trainer mit dem Remis gut leben. „Wir haben 60 Minuten lang ein wirklich gutes Spiel gemacht, wenngleich im letzten Drittel die Durchschlagskraft etwas gefehlt hat. Gegen Ende hat man uns ein wenig die intensiven letzten Tage angemerkt. Dennoch bin ich zufrieden“, sagte Westums Aufstiegscoach Tomas Lopez, während Weißenthurms Trainer Patrick Birkner meinte: „Wir haben die guten Leistungen der letzten Wochen bestätigt, standen defensiv stabil und hatten auch einige gute Möglichkeiten. Wir sind mit dem Punkt zufrieden, auch wenn vom Spielverlauf her ein Sieg nicht unverdient gewesen wäre.“

DJK Plaidt – FC Alemannia Plaidt 1:0 (0:0)

Paukenschlag im Derby. Auf dramatische Art und Weise avancierte Samuel Weis mit seinem Treffer in der dritten Minute der Nachspielzeit zum viel umjubelten Derbyhelden vor über 300 Zuschauern am Pommerhof. Dem nicht genug, haben die bis dato in diesem Jahr noch sieglosen „Adler“ einen wichtigen Schritt zum Klassenverbleib gemacht. Auf der anderen Seite fiel die Mannschaft von Trainer Kai Wagner aufgrund der dritten Pleite in Folge im Kampf um den Relegationsrang drei Punkte hinter die SG Landskrone zurück.

i Die Adler der DJK Plaidt setzten sich im Derby gegen den FC Plaidt (in Grün) mit 1:0 durch. Jörg Niebergall

„Ein Derbysieg ist immer etwas Besonderes. Wir waren unter Zugzwang und wollten unbedingt gewinnen. Ein riesen Kompliment an Mannschaft und Verein. Der Zeitpunkt ist glücklich, dennoch ist der Sieg absolut verdient“, zeigte sich „Adler“-Trainer Dennis Niederprüm hochzufrieden. „Glückwunsch an den Nachbarn. Wir haben verdient verloren“, räumte Plaidts Trainer Kai Wagner ein.

SG Landskrone Heimersheim – SV Remagen 6:1 (2:0)

Die SG Landskrone hat den erneuten Ausrutscher des FC Plaidt genutzt und ein Ausrufezeichen im Kampf um Rang zwei gesetzt. Gegen die zuletzt formstarken Gäste aus Remagen, die im Abstiegskampf einen Rückschlag erlitten, siegte die Mannschaft von Trainer Bekim Gerguri deutlich, wenngleich zu Beginn die Gäste die bessere Mannschaft waren. Für eine bemerkenswerte Fair-Play-Geste sorgte Remagens Kapitän Mustafa Apaydin: Bei einer Verletzung eines Gästeakteurs wollten die Hausherren den Ball absichtlich ins Aus spielen. Dieser wurde allerdings abgefangen, ein Remagener Spieler lief aufs Tor zu und wurde gefoult. Apaydin verschoss den Elfmeter aufgrund der vorausgegangenen Aktion absichtlich.

„Wenn man bedenkt, dass Remagen noch im Abstiegskampf steckt, kann man diese Aktion gar nicht hoch genug bewerten. Daher größten Respekt“, kommentierte Gerguri. „Heimersheim war brutal effektiv. Es ist viel für dieses Ergebnis zusammengekommen“, erklärte Remagens Trainer Tarek Mazih. Tore: 1:0 Jonas Schäfer (37.), 2:0 Jan Rieder (41.), 3:0 Nico Nießen (47.), 4:0 Rieder (49.), 5:0 Peter van Weenen (62.), 5:1 Niklas Alfonso Ibanez (83.), 6:1 Tim Rieder (90.).

SG Eich/Nickenich/Kell – SC Bad Bodendorf 3:2 (0:1)

Ein Last-minute-Siegtreffer von Michael Ahnen (90.+3), der zuvor schon den Ausgleich markiert hatte (77.), hält für die SG Eich zumindest noch die rechnerische Chance auf den Klassenverbleib am Leben. Zuvor führten die Gäste nach Toren von Leo Welter (3.) und Björn Fiege (55.) und dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Ben Hellinger (54.). „Ich bin wirklich stolz auf die Jungs. Es ist bemerkenswert, wie sie trotz der Situation bis zum Ende alles reingeworfen haben“, war Eichs Übungsleiter Jürgen Krayer voll des Lobes. „Es passt ins derzeitige Bild. Wir kamen gut rein, konnten mit zunehmender Dauer Eich aber nicht mehr weit genug vom Tor weghalten“, sagte Bad Bodendorfs Trainer Elmar Schäfer.

SG Ettringen/St. Johann – SG Inter Sinzig/Bad Breisig 5:2 (1:2)

Mit dem nächsten Dreier hat sich die SG Ettringen nahezu aller Abstiegssorgen entledigt. Dabei drehte die Hochsimmer-Elf einen Rückstand in einem am Ende klaren Erfolg. „Wir sind schwer reingekommen, waren dann aber in der zweiten Halbzeit dominant. Rechnerisch sind wir noch nicht durch, dennoch war es ein großer Schritt“, freute sich Ettringens Trainer Thomas Esch. Torfolge: 0:1 Yannick Poppe (5.), 1:1 Leander Mombaur (24.), 1:2 Luaay Saraj (32.), 2:2 Jakob Schumacher (57.), 3:2, 4:2 Mombaur (74., 77.), 5:2 Schumacher (90.).

Grafschafter SG – SC Saffig 4:3 (1:2)

Das pure Drama auch in der Grafschaft. Lange Zeit lagen die Hausherren hinten, bis Joker Ebrima Demba (76.) und Max Hoppe per Abstauber (90.+1) den Gastgebern doch noch drei enorm wichtige Zähler bescherten. Dadurch blieb die Elf von Interims-Coach Martin Thelen über dem Strich. „Einstellung und Laufbereitschaft waren erneut am Anschlag. Wir haben uns den späten Sieg mit einer guten Leistung verdient“, befand Thelen. „Unsere Leistung war absolut enttäuschend. Wir hatten hier absolut nichts verdient“, fand Saffigs Trainer Sascha Müller demgegenüber deutliche Worte. Tore: 0:1 Niklas Liesenfeld (7.), 1:1 Hoppe (36.), 1:2 Florian Weissohn (44.), 2:2 Ron Nolden (58.), 2:3 Liesenfeld (65.), 3:3 Demba (76.), 4:3 Hoppe (90.+1).