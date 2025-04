Vor der Osterpause ist die SG Westum/Löhndorf am 21. Spieltag der Fußball-Kreisliga A 5 dem Aufstieg erneut deutlich nähergekommen und kann bereits am nächsten Spieltag die Meisterschaft eintüten. Im Tabellenkeller verließ der SV Remagen erstmals in dieser Saison die Abstiegsränge.

DJK Kruft/Kretz – SC Bad Bodendorf 0:2 (0:0)

Lange Zeit deutete einiges auf eine Nullnummer in Kruft hin, bis Maik Schäfer (78.) und Leon Baumann (90.) mit ihren Treffern den Gästen doch noch den ersten Sieg nach zuvor drei Spielen in Folge ohne Dreier bescherten. Als Belohnung sprang der Aufsteiger in der Tabelle auf Rang vier. „Erst im zweiten Durchgang konnten wir das Geschehen deutlich mehr in die Hälfte des Gegners verlegen, mussten aber Geduld beweisen. Krufts Torhüter Tobi Zils hat seine Mannschaft lange im Spiel gehalten“, sagte Bad Bodendorfs Trainer Elmar Schäfer. Die Hausherren sind dagegen durch die neuerliche Pleite so gut wie abgestiegen.

SG Vinxtbachtal Brohl – SG Inter Sinzig/Bad Breisig 0:4 (0:2)

Der Negativlauf der Kombinierten aus dem Vinxtbachtal hält weiter an. Ein über 90 Minuten blutleerer Auftritt gegen die SG Inter Sinzig resultierte in einer derben 0:4-Pleite. Übungsleiter Dennis Schütz ging entsprechend hart mit seiner Mannschaft ins Gericht. „Das war heute enorm schlecht. Die Einstellung hat nicht gestimmt. Zudem haben wir extrem viele Fehler gemacht. Es hat nichts funktioniert“, sagte Schütz. Demgegenüber bestätigten die Gäste dank Toren von Damir Murselovic (30.), Yannick Poppe (40.), Marvin Henk (66.) und Omar Saraj (78.) ihren Aufwärtstrend. „Das Standardtor zum 1:0 war der Dosenöffner. Damit haben wir Ruhe ins Spiel bekommen und das Spiel dominiert“, befand Gästecoach Jacques Daoud.

SG Westum/Löhndorf – Grafschafter SG 5:1 (3:1)

Mit einem klaren Erfolg über die Kombinierten aus der Grafschaft hat der Spitzenreiter die Meisterschaft so gut wie eingetütet. Dabei ließen sich die Hausherren auch von einem frühen Rückstand durch Benjamin Brandt (12.) nicht beirren. Einmal mehr angeführt von Top-Torjäger Thomas Enke, der einen Dreierpack schnürte (18., 27., 53.), sowie mit Toren von Sebastian Ramacher (24.) und Ex-Gästeakteur Maurice Lefevre (59.) ließ der Tabellenführer keine Zweifel an seiner Vormachtstellung und kann aufgrund des Ausrutschers des FC Plaidt bereits am nächsten Spieltag aus eigener Kraft Meister werden.

„Wir haben ein paar Minuten gebraucht, bevor wir das Spiel dominiert und auch in der Höhe verdient gewonnen haben. So war es etwas entspannter als in den letzten Wochen“, berichtete Trainer Tomas Lopez. Auf der anderen Seite rutschten die Gäste auf einen Abstiegsrang ab. „Einzelne individuelle Fehler haben uns auf die Verliererstraße gebracht. Es ist wieder vieles zusammengekommen. Jetzt müssen wir über die Osterpause unsere Kräfte bündeln“, kommentierte Grafschaft-Trainer David Kreuzberg.

DJK Plaidt – SG Weißenthurm 1:2 (1:0)

Die zweite äußerst bittere Pleite in Folge setzte es für die „Adler“ aus Plaidt. Am Pommerhof führte der Aufsteiger nach einem Tor von Samuel Weis (37.) bis in die Schlussphase gegen die formstarken Gäste aus Weißenthurm. Doch ein Eigentor von Christopher Nickenich (81.) und ein Last-minute-Treffer von Martin Bassauer (90.+2) drehten die Partie zugunsten des Tabellensechsten.

„Das war das erwartet schwierige Spiel. Ein Unentschieden wäre wahrscheinlich gerecht gewesen. Am Ende war es ein Sieg des Willens“, berichtete Weißenthurms Spielertrainer Patrick Birkner. „Kompliment an unsere Mannschaft, die einmal mehr alles reingeworfen hat. Das Spielglück ist in diesem Jahr nicht unbedingt auf unserer Seite“, haderte Plaidts Trainer Dennis Niederprüm.

SG Landskrone Heimersheim – SC Saffig 4:2 (2:0)

Die SG Landskrone ist auf ganzer Linie zurück im Rennen um den zweiten Platz. In einer größtenteils ausgeglichenen Partie gegen die Gäste aus Saffig setzte sich am Ende die effektivere Mannschaft durch und liegt dank des Patzers des FC Plaidt wieder gleichauf. „Wir spielen derzeit nicht den schönsten Fußball, gewinnen aber unsere Spiele. Darauf lässt sich aufbauen“, erklärte Landskrone-Trainer Bekim Gerguri. „Es war wie immer in Heimersheim. Es sah ganz gut aus, wir hatten gute Möglichkeiten und verlieren trotzdem“, sagte Saffigs Trainer Sascha Müller. Torfolge: 1:0 Tim Hecker (33.), 2:0 Eigentor Daniel Engelmann (39.), 2:1 Max Kossmann (75.), 3:1 Ivan Bossauer (78.), 3:2 Steven Bräuer (83.), 4:2 Bossauer (90.).

SG Eich/Nickenich/Kell – SV Remagen 1:2 (0:1)

Dank eines späten Siegtreffers von Turgut Levent in der Nachspielzeit ist der SV Remagen erstmals in dieser Saison von einem Abstiegsrang gesprungen. Zuvor hatte Ermin Beshiri zur ersten Gästeführung getroffen (21.), bevor Florian Cui sehenswert den Ausgleich markiert hatte (76.). „Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen. Sie haben alles, was geht, auf dem Platz gelassen. Am Ende fehlt es an Überzeugung und Selbstvertrauen“, sagte Eichs Trainer Jürgen Krayer. „Das war ein echter Abstiegskrimi. Wir haben es unnötig spannend gemacht. Dennoch großes Kompliment für die Einstellung der Jungs“, sagte Remagens Trainer Tarek Mazih.

SG Ettringen/St. Johann – FC Plaidt 2:1 (1:1)

Hochverdient siegte die Hochsimmer-Elf vor heimischem Publikum gegen den Tabellenzweiten aus Plaidt. Den Führungstreffer der Hausherren durch Leander Mombaur (26.) glich Gästeakteur David Reintges (35.) noch aus, ehe Joker Yannik Schneider mit einem schönen Tor aus der Drehung (74.) zum Matchwinner wurde.

Die Hausherren haben damit wieder vier Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsrang. Die Gäste gaben dagegen ihren Vorsprung im Kampf um den Relegationsrang her und liegen jetzt punktgleich mit der SG Landskrone. „Die Jungs sind heute über 90 Minuten diszipliniert in der Ordnung geblieben. Großes Kompliment an die Mannschaft für einen verdienten Sieg“, gab Ettringens Trainer Thomas Esch zu Protokoll. „Ettringen hat uns den Schneid abgekauft. Wir hätten auch noch höher verlieren können“, räumte Plaidts Trainer Kai Wagner ein.