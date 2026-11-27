Ehrenamtstag im Kreis Ww/Wied Heimbach-Weiser Leon Emmerich ist „Fußballheld 2026“ Jörg Niebergall 27.11.2026, 07:56 Uhr

i Sie alle haben eines gemeinsam: Wenn es um den Fußball im Kreis Westerwald/Wied geht, ist auf die Ehrenamtler aus Vereinen und Vorständen sowie die vielen Schiedsrichter Verlass. In Straßenhaus wurden sie für ihr Engagement ausgezeichnet. Jörg Niebergall

Fußball im Kreis Westerwald/Wied: Beim Ehrenamtstag in Straßenhaus rückten die stillen Helfer ins Rampenlicht. Leon Emmerich vom SSV Heimbach-Weis wurde „Fußballheld 2026“ – und auch der Kreischef selbst erhielt eine hohe Ehrung.

Sie tauchen in keiner Torschützenliste auf und bekommen selten den Applaus der Zuschauer. Doch ohne sie würde auf so manchem Fußballplatz überhaupt kein Ball rollen. Beim traditionellen Kreisehrenamtstag des Fußballkreises Westerwald/Wied im Dorfgemeinschaftshaus in Straßenhaus standen diejenigen im Mittelpunkt, die sich Woche für Woche für den Fußball engagieren.







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