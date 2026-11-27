Fußball im Kreis Westerwald/Wied: Beim Ehrenamtstag in Straßenhaus rückten die stillen Helfer ins Rampenlicht. Leon Emmerich vom SSV Heimbach-Weis wurde „Fußballheld 2026“ – und auch der Kreischef selbst erhielt eine hohe Ehrung.
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Sie tauchen in keiner Torschützenliste auf und bekommen selten den Applaus der Zuschauer. Doch ohne sie würde auf so manchem Fußballplatz überhaupt kein Ball rollen. Beim traditionellen Kreisehrenamtstag des Fußballkreises Westerwald/Wied im Dorfgemeinschaftshaus in Straßenhaus standen diejenigen im Mittelpunkt, die sich Woche für Woche für den Fußball engagieren.