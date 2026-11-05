Niederbiebers Fehler bestraft Heimbach-Weis nimmt verfrühte Weihnachtsgeschenke an Daniel Korzilius 05.11.2026, 11:03 Uhr

i Darauf hätte Niederbiebers Trainer Sascha Wirtz verzichten können: Schon Anfang November war seine Mannschaft in vorweihnachtlicher Geberlaune. Jörg Niebergall

Drei Fehler zu viel erlaubten sich die Fußballer des VfL Wied Niederbieber zum Abschluss der Hinrunde in der Kreisliga A2. Der SSV Heimbach-Weis nahm im Nachholspiel dankend an und verbesserte sich in der Tabelle.

In der Fußball-Kreisliga A2 wurde die Hinrunde am Mittwoch mit dem Nachholspiel zwischen dem VfL Wied Niederbieber und dem SSV Heimbach-Weis abgeschlossen. Nachdem die Partie vor wenigen Wochen ausgefallen war, da das Flutlicht streikte, setzten sich die Gäste aus Heimbach-Weis diesmal mit 3:2 (2:0) durch und verbesserten sich auf den vierten Tabellenplatz.







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