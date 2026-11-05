Drei Fehler zu viel erlaubten sich die Fußballer des VfL Wied Niederbieber zum Abschluss der Hinrunde in der Kreisliga A2. Der SSV Heimbach-Weis nahm im Nachholspiel dankend an und verbesserte sich in der Tabelle.
Lesezeit 1 Minute
In der Fußball-Kreisliga A2 wurde die Hinrunde am Mittwoch mit dem Nachholspiel zwischen dem VfL Wied Niederbieber und dem SSV Heimbach-Weis abgeschlossen. Nachdem die Partie vor wenigen Wochen ausgefallen war, da das Flutlicht streikte, setzten sich die Gäste aus Heimbach-Weis diesmal mit 3:2 (2:0) durch und verbesserten sich auf den vierten Tabellenplatz.