Nicht jeder der drei Aufstiegskandidaten präsentierte sich in Topform, doch am Ende untermauerte das Spitzentrio der Kreisliga A2 seine Ambitionen. Am Tabellenende kam es hingegen zu einem Wechsel.

Während der Tabellendritte SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach am 22. Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 einen ungefährdeten 9:0-Kantersieg feierte, taten die beiden punktgleichen Meisterschaftskandidaten SV Windhagen und SG Vettelschoß/St. Katharinen sich wesentlich schwerer, punkteten aber ebenfalls dreifach, sodass sich an der Tabellenspitze nichts verändert hat. Im Tabellenkeller gewann der SC Bendorf-Sayn das Aufsteiger-Duell gegen die SG Haiderbach deutlich mit 4:0 und reichte die „rote Laterne“ an den Gegner weiter.

SG DJK Neustadt-Fernthal – SV Windhagen 2:4 (1:1). DJK-Coach Peter Pohlen war stolz auf sein Team: „So kann man verlieren. Ich muss meiner Mannschaft ein riesiges Kompliment machen: In der ersten Hälfte waren wir gleichwertig, haben viele Zweikämpfe gewonnen und schöne Spielzüge vorgetragen. In der zweiten Halbzeit waren wir nicht mehr so gefährlich, haben aber bis zur 75. Minute gut verteidigt. Auch nach dem 1:2 haben wir alles versucht und bis zum Ende gekämpft.“ Tore: 0:1 Can Sülzen (4.), 1:1 Nils Neumann (30.), 1:2 Tahsin Cetin Kandemir (75.), 1:3 Christopher Alt (86.), 1:4 Muhammet Bayraktar (87.), 2:4 Daniel Persau (90.+3). Zuschauer: 120.

SC Bendorf-Sayn – SG Haiderbach/Sessenbach 4:0 (2:0). Der Bendorfer Coach Lars Johannsen war zufrieden: „Das war ein verdienter Sieg. Wir hätten schon zur Pause höher führen können. Haiderbach war bei Standardsituationen gefährlich, spielerisch waren wir jedoch klar überlegen.“ Tore: 1:0 Lennox Hancke (2.), 2:0 Lucas Zöller (33.), 3:0, 4:0 Julius Adler (62., 69.). Vorkommnis: Lucas Zöller (SC Bendorf-Sayn) schießt Foulelfmeter an die Latte (85.). Zuschauer: 180.

SG Puderbach/Daufenbach/Urbach-Dernbach/Raubach – FV Rheinbrohl 1:2 (1:1). Trotz der Niederlage war Felix Schneider, der Sportliche Leiter der SG Puderbach, mit der Leistung seiner Elf einverstanden: „Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen, sie haben alles auf dem Platz gelassen. Wir haben sehr gut gespielt und aufopferungsvoll gekämpft. Leider hatten wir etwas Pech und konnten uns daher nicht belohnen.“ Zudem vermeldete Schneider, dass in der nächsten Saison Dirk Gras (zuletzt SV Güllesheim) das Traineramt in Puderbach übernehmen wird. Tore: 1:0 Tim Sojka (11.), 1:1 Djibril Diallo (40.), 1:2 Lukas Muders (70.). Zuschauer: 150.

SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach – SV Ataspor Unkel 9:0 (5:0). Der Ransbach-Baumbacher Trainer Murat Sayim hatte eine einseitige Partie gesehen: „Wir haben das Spiel von Anfang an beherrscht und hochverdient gewonnen. Es war ein sehr faires und respektvolles Miteinander. Mir tut es sehr leid für Ataspor, dass sie einen Zwangsabstieg hinnehmen müssen und viele Spieler sich schon mit anderen Vereinen geeinigt haben. Ich hoffe, dass der Verein wieder auf die Beine kommt. Wir machen weiter Druck nach oben und wollen die Meisterschaft bis zum Ende spannend halten.“ Tore: 1:0 Noor Alden Abo Zaard (4.), 2:0 Eren Bulut (14.), 3:0 Noor Alden Abo Zaard (25.), 4:0 Eren Bulut (34.), 5:0 Noor Alden Abo Zaard (43.), 6:0 Eray Karatekin (51.), 7:0 Noor Alden Abo Zaard (67.), 8:0 Mustafa Yilmaz (79.), 9:0 Caner Günes (80.). Zuschauer: 50.

SG Niederbreitbach/Waldbreitbach – VfL Oberlahr-Flammersfeld 5:1 (1:0). Die Gastgeber hatten deutlich mehr Spielanteile. „Unser Sieg ist verdient. Dennoch haben wir uns schwergetan und hatten Probleme bei den langen Bällen des Gegners. Wir konnten uns auch in Überzahl nicht so klar durchsetzen, wie es das Ergebnis vermuten lässt. Unsere beiden eingewechselten A-Jugend-Trainer Lukas Kallscheid und Christoph Klein haben das Spiel rumgerissen“, verteilte der Niederbreitbacher Trainer Werner Mannebach ein Sonderlob. Tore: 1:0, 2:0 Timo Wolfkeil (5., 63.), 2:1 Patrick Wilfert (68.), 3:1, 4:1 Max Hessler (90., 90.+1), 5:1 Lukas Kallscheid (90.+3). Rote Karten: David Keune (VfL Oberlahr) wegen Tätlichkeit (55.), Lutz Walterschen (VfL Oberlahr) wegen Nachtretens (84.). Zuschauer: 80.

SSV Heimbach-Weis – SG Ellingen/Bonefeld/Willroth 5:0 (2:0). Einen in dieser Höhe nicht erwartbaren Sieg vermeldete der Heimbacher Co-Trainer Marcel Sebastian: „Wir haben nahezu über die komplette Spielzeit ein sehr gutes Spiel abgeliefert und nur wenig zugelassen. Das war eine sehr konzentrierte und stabile Leistung.“ Tore: 1:0, 2:0 Yannis Nink (37., 40.), 3:0, 4:0 Leon Emmerich (69., Foulelfmeter, 75.), 5:0 Nico Domhardt (84., Eigentor). Zuschauer: 150.

SG Vettelschoß/St. Katharinen – SV Roßbach/Verscheid 1:0 (0:0). Nicht nur beide Mannschaften mussten verletzungsbedingte Wechsel vornehmen, auch der Schiedsrichter wurde ausgetauscht: Nach 55 Minuten musste Valentin Voigt wegen gesundheitlicher Probleme passen und wurde durch Marcus Diethert ersetzt. „Es war bei den vielen Unterbrechungen schwierig, immer wieder neu reinzukommen. Die erste Hälfte verlief relativ ausgeglichen. Nach der Pause hatten wir eine gute Phase und hätten das 2:0 nachlegen müssen. Am Ende waren zwei Standardsituationen der Gäste brandgefährlich. Einen Ball hat wohl jeder schon drin gesehen, doch unser Torwart Jonas Müller hat ihn echt gut entschärft. Das war haarscharf“, atmete der Vettelschoßer Trainer Christoph Binot durch. Tor: 1:0 Jannik Hüngsberg (61.). Zuschauer: 175.