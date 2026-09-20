Torspektakel im Kellerduell Heimbach-Weis dreht das Verfolgerduell in Weißenthurm Daniel Korzilius 20.09.2026, 20:04 Uhr

i Diego Brustolon (am Ball) erzielte im Verfolgerduell bei der SG Weißenthurm (in Schwarz) den zwischenzeitlichen 1:2-Führungstreffer für Heimbach-Weis. Der SSV siegte nach Rückstand am Ende 1:3 und ist nun Dritter – vor den Weißenthurmern. Jörg Niebergall

Der Tabellenführer stolpert, der VfL Oberlahr gewinnt das Kellerduell mit elf Treffern und in Rheinbreitbach muss das Stopp-Konzept angewendet werden. Ellingens Trainer Enrico Adams richtet derweil einen Appell an die Schiedsrichter-Zunft.

Der Tabellenführer SG Vettelschoß kam am siebten Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 in Niederbieber nicht über ein 2:2 hinaus, sodass die SG Ellingen durch das 2:0 gegen Niederbreitbach bis auf einen Zähler heranrücken konnte. Das Kellerduell zwischen der SG Puderbach und dem VfL Oberlahr-Flammersfeld war mit elf Treffern ein wahres Spektakel.







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