Primus Ellingen muss zittern Heimbach nutzt Elfer in Nachspielzeit nicht zum 5:4 Daniel Korzilius 16.11.2025, 20:22 Uhr

i Hoch her ging es am letzten Spieltag vor der Winterpause zwischen dem SSV Heimbach-Weis (in Weiß) und dem FV Rheinbrohl (in Schwarz): Die Partie endete 4:4, zudem gab's einen Elfmeter in der Nachspielzeit, der gehalten wurde. Jörg Niebergall

Von der Nullnummer bis zum Neun-Tore-Spektakel: Am letzten Spieltag vor der Winterpause wurde den Zuschauern in der Kreisliga A2 noch einmal das volle Programm geboten. An der Spitze zeichnet sich ein Zweikampf um den Titel ab.

In der Fußball-Kreisliga A2 läuft alles auf einen Zweikampf um den Aufstieg zwischen der SG Ellingen und dem SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach hinaus. Am 15. Spieltag gewannen die beiden Spitzenteams ihre Heimspiele. Ellingen siegte durch das späte Tor von Kapitän Kevin Wranik mit 3:2 gegen Bendorf und geht mit zwei Punkten Vorsprung in die Winterpause.







