Mit zwei Flutlichspielen wird der Spieltag in der Kreisliga A2 am Freitagabend eröffnet. Das Spitzenspiel folgt dann am Sonntag, wenn der VfL Wied Niederbieber als Dritter Primus SV Roßbach/Verscheid empfängt.

Am fünften Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 kommt es zum Spitzenspiel zwischen dem Tabellendritten VfL Wied Niederbieber und dem Ligaprimus SV Roßbach/Verscheid. Der Rangzweite SG Ellingen/Bonefeld/Willroth empfängt zu seinem Kirmes-Heimspiel den VfL Oberlahr-Flammersfeld zum Derby.

SSV Heimbach-Weis – SV Rheinbreitbach (Fr., 20 Uhr). Der Heimbacher Co-Trainer Marcel Sebastian warnt besonders vor den beiden gegnerischen Angreifern: „Die Gäste sind gut in die Saison gestartet und verfügen mit Adrian Glos und Andrej Baumstark über zwei sehr gefährliche Offensivspieler. Wir müssen unsererseits dringend die individuellen Fehler abstellen, die in dieser Klasse direkt mit Gegentoren bestraft werden, wenn wir punktemäßig mit Rheinbreitbach gleichziehen möchten.“

Der Rheinbreitbacher Trainer Udo Hillebrand freut sich auf die Flutlicht-Atmosphäre am Kieselborn: „Heimbach-Weis tritt in den Freitagabend-Heimspielen immer sehr stark auf. Der Gegner muss punkten, um sich etwas Luft im Keller zu verschaffen. Ich hoffe, dass uns die Niederlage gegen Herschbach keinen Knacks gegeben hat und die angeschlagenen Spieler wieder fit werden. Wir müssen die individuellen Fehler abstellen. Vorne würde ich mir etwas mehr Effizienz wünschen, damit wir etwas Zählbares mitnehmen können.“

SC Bendorf-Sayn – FV Rheinbrohl (Fr., 20.15 Uhr). Nach den jüngsten beiden Auswärtserfolgen hofft der Bendorfer Trainer Lars Johannsen, dass nun auch zu Hause der Knoten platzt: „Wir wollen am Freitag bei Flutlicht die ersten Heimpunkte holen. Die Formkurve geht nach oben, und aus diesem Grund hoffen wir auch auf Punkte gegen die stark einzuschätzenden Rheinbrohler.“ Das Unentschieden gegen Ellingen macht dem Rheinbrohler Coach Carsten Bent Mut: „Was das Thema Intensität angeht, haben wir gegen Ellingen endlich mal wieder einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Das war in den letzten Wochen leider nicht immer so. Wenn wir diesen Weg weitergehen und unsere individuellen Fehler abstellen, dann können wir in Bendorf erfolgreich sein.“

SG Ellingen/Bonefeld/Willroth – VfL Oberlahr-Flammersfeld (Sa., 16 Uhr, in Straßenhaus). Bei der SG Ellingen hat Trainer Erhan Evrem mächtig Spaß an der Arbeit mit den vielen jungen Spielern, die im Sommer aus dem Junioren- in den Seniorenbereich aufgerückt sind: „Die Jungs sorgen für frischen Wind im Kader. Wir haben eine gute Mischung und eine viel höhere Trainingsintensität als noch in der vergangenen Saison.“ Das punktlose Schlusslicht aus Oberlahr feierte am Mittwoch im Kreispokal-Achtelfinale mit dem 8:3 bei der SG Maischeid/Thalhausen ein Erfolgserlebnis, aus dem Spielertrainer André Fischer Mut schöpft: „Der Sieg im Pokal tat uns gut, wir konnten ein wenig Selbstvertrauen tanken. Am Samstag erwarte ich eine weitere Reaktion zum letzten Spieltag.“

SG DJK Neustadt-Fernthal – FC Lion’s Ransbach (So., 14.30 Uhr, in Fernthal). Die Löwen aus Neustadt und Fernthal sehnen den ersten Saisonsieg herbei. Doch auch bei den Gästen vom FC Lion’s Ransbach herrscht nach vier Pflichtspielpleiten Katerstimmung, wie Trainer Selim Akarsu schildert: „Nach schwierigen Wochen soll gegen einen direkten Konkurrenten der Knoten platzen – ein Erfolg wäre wichtig für die Moral und Zusammenhalt im Team. Doch es wird keine leichte Nummer, denn der Gegner wartet noch auf seine ersten drei Punkte und wird entsprechend Gegenwehr leisten.“

VfL Wied Niederbieber – SV Roßbach/Verscheid (So., 14.30 Uhr). Der Niederbieberer Trainer Christian Roscher hat den Gegner beim 3:1-Sieg gegen Heimbach-Weis beobachtet: „Ich konnte mir vergangenen Samstag selbst ein Bild von Roßbach machen, sie wirken sehr kompakt und abgezockt. Wir werden uns einen Plan zurechtlegen, haben aber das Selbstvertrauen, zu Hause unser eigenes Spiel durchzuziehen.“ Beim SV Roßbach/Verscheid präsentiert sich Torjäger Marco Schäfer derzeit in Top-Form und führt mit acht Treffern die Torjägerliste der Liga an. Den drei Treffern beim 3:1 gegen Heimbach-Weis ließ der SVR-Kapitän beim 3:0-Pokalerfolg beim FV Engers II einen lupenreinen Hattrick innerhalb von sechs Minuten folgen.

„Ich freue mich auf das Spiel in Niederbieber. Ich kenne Chris Roscher schon sehr lange, mich überrascht der gute Saisonstart nicht. Die Mannschaft hat ein paar erfahrene Spieler dabei, hinzu kommt enormes Tempo in der Offensive. Wir wollen die nächsten Punkte einfahren und unseren guten Start fortsetzen“, so Trainer Yannic Böcking, der sich darüber freute, dass Niclas Klein nach seinem Kreuzbandriss seine ersten Minuten im Pokal sammeln konnte.

SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach – SG Niederbreitbach/Waldbreitbach (So., 15 Uhr). Nach dem 0:1 bei der SG Ellingen im Pokal-Achtelfinale musste der SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach den Traum von der Titelverteidigung begraben. Auch sonst sind die Aussichten trüb bei Trainer Murat Sayim: „Wir haben eine harte Zeit hinter uns. Und mit dem dünnen Kader wird es nicht leichter in den nächsten Englischen Wochen. Ich bin total verärgert wegen der Situation. Es ist unrealistisch, dass wir um den Aufstieg mitspielen. Daher korrigiere ich mein Ziel und werde versuchen, die Mannschaft zu stabilisieren.“

In der Vorsaison kassierten die Töpferstädter beim 2:4 gegen Niederbreitbach ihre einzige und bislang letzte Heimniederlage. „Diesmal wäre ich schon mit einem Punkt mehr als zufrieden beim Top-Favoriten auf den Aufstieg. Schauen wir mal, welche Tagesform wir mitbringen können“, sagt der Niederbreitbacher Coach Werner Mannebach.

SG Herschbach-Schenkelberg – VfL Oberbieber (So., 15 Uhr). „Gegen einen Mitaufsteiger erwarten wir wieder ein enges Spiel. Wichtig ist, dass wir als Mannschaft wieder aus einer klaren Ordnung heraus spielen“, lautet der Plan des Herschbacher Trainers Markus Griebe. Während die Gastgeber als Tabellenvierter mehr als im Soll liegen, ist der VfL Oberbieber mit erst einem Zähler noch nicht in der neuen Spielklasse angekommen.