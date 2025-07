Die größte Veränderung hat es beim VfB Niederdreisbach in diesem Sommer auf der Trainerposition gegeben. Nach siebeneinhalb Jahren endete die „Ära“ von Dennis Reder beim VfB. Mit Nachfolger Heiko Schnell übernimmt jedoch kein Unbekannter den Job an der Seitenlinie.

„Die Euphorie ist groß. Alle wollen und müssen sich neu beweisen.“

Heiko Schnell, Trainer VfB Niederdreisbach

„Ich kenne den Verein sehr gut und habe selbst mit fünf Jahren hier angefangen Fußball zu spielen“, sagt Schnell. Fußballerisch war er lange Zeit in Betzdorf und Weitefeld aktiv, trug aber auch immer wieder das VfB-Trikot und sprang bereits 2016 ein halbes Jahr beim VfB als Spielertrainer in die Bresche. Ansonsten war er beim JFV Wolfstein im Jugendbereich Trainer. Auf den Nachwuchs setzt er auch in der neuen Saison, wie bei den Neuzugängen zu sehen ist.

„Die Vorbereitung läuft bislang sehr gut, wir haben eine hohe Trainingsbeteiligung. Die Euphorie ist groß. Alle wollen und müssen sich neu beweisen“, sagt er. Nach Platz elf in der abgelaufenen Saison soll es diesmal wieder ein einstelliger Tabellenplatz sein.