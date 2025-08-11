Sage und schreibe 41 Tore sind in 6 Partien am ersten Spieltag der A Staffel 5 bereits gefallen – und eine Partie fehlt noch. Am Dienstag wird der Spieltag mit dem Duell FC Plaidt gegen SV Masburg komplettiert.

Der erste Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 5 wird am Dienstag (20 Uhr) am Plaidter Pommerhof abgeschlossen: Dann empfängt der FC Plaidt den SV Masburg. Wegen der Masburger Kirmes war die Partie von Sonntag auf Dienstag verlegt worden.

Es dürfte ein harter Auftakt nicht nur wegen den „Kirmes-Nachwehen“ für die Masburger werden nach ihrem erneuten Wechsel von der Hunsrück/Mosel-Staffel A6 in die Rhein/Ahr-Staffel A5. Der FC Plaidt gehört zu den Top-Teams der Liga, wurde in der Vorsaison Dritter und schlug in der ersten Runde des Rheinlandpokals vor neun Tagen den Bezirksligisten TuS Oberwinter mit 3:2. Masburg hat auch schon ein Pflichtspiel in den Beinen: Im Kreispokal 1 Hunsrück/Mosel setzte man sich in Runde eins beim Lokalrivalen SG Brohlbachtal Hambuch mit 2:0 durch. Da musste Spielertrainer Matthias Bender nach einem Sturz auf den Kopf früh ausgewechselt werden. Gehirnerschütterung und Schleudertrauma lautete die Diagnose. Das ist zwei Wochen her, aber Bender glaubt nicht, dass er in Plaidt mitwirken kann: „Den Kopf kann ich immer noch nicht richtig drehen. Aber wir werden eine gute Truppe haben. Plaidt ist natürlich direkt ein Brocken, der FC ist für mich einer der Titelfavoriten.“