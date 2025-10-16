Fußball-Kreisliga A3 Hannappels SG steht in Westerburg unter Zugzwang 16.10.2025, 11:33 Uhr

i Während Corvin Motz (am Ball) mit seiner SG Birlenbach bereits am Freitagabend auf der Schönborner Asche den Spitzenreiter SG Horressen herausfordert, kreuzt Andreas Wiediker am Sonntagnachmittag mit dem SV Diez-Freiendiez in Weroth auf. Andreas Hergenhahn

In der Fußball-Kreisliga A3 steht am Wochenende bereits der 11. Spieltag auf dem Programm. Da den Vierten und Fünftletzten aktuell lediglich vier Zähler trennen, könnte es wieder zu viel Bewegung in der Rangliste kommen.

Bereits sechs Zähler Vorsprung weist in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A die SG Horressen-Elgendorf auf den ersten Verfolger SG Guckheim auf. Den gilt es bereits am Freitagabend auf heißem Pflaster in Schönborn zu bestätigen. Am Tabellenende kämpfen gleich drei Reserven um den Anschluss, darunter befindet sich auch Schlusslicht TuS Burgschwalbach II, das in Guckheim vor einer hohen Hürde steht.







