Das Derby SG Mühlbachtal gegen TuS Holzhausen steht aus heimischer Sicht am 9. Spieltag der Fußball-Kreisliga A3 im Mittelpunkt des Interesses. Der SV Diez-Freiendiez hat unterdessen seinem Nachbarn SG Altendiez die Punkte bereits abgeknöpft.
Zwei Begegnungen des 9. Spieltages der Fußball-Kreisliga A3 sind bereits absolviert. Dabei kochten am Mittwochabend am Gückinger Königstein im Nachgang des Derbys gegen den SV Diez-Freiendiez (1:2) die Emotionen hoch. Im Mittelpunkt stand dabei der Referee.