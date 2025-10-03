Fußball-Kreisliga A3 Hannappel macht seinem Unmut über Schiedsrichter Luft 03.10.2025, 12:14 Uhr

i Tobias Schmidt (am Ball, gegen Osterspais Vincent Engel im Kreispokalspiel) peilt am Sonntag im Derby gegen den TuS Holzhausen den vierten Heimdreier der laufenden Runde an. Andreas Hergenhahn

Das Derby SG Mühlbachtal gegen TuS Holzhausen steht aus heimischer Sicht am 9. Spieltag der Fußball-Kreisliga A3 im Mittelpunkt des Interesses. Der SV Diez-Freiendiez hat unterdessen seinem Nachbarn SG Altendiez die Punkte bereits abgeknöpft.

Zwei Begegnungen des 9. Spieltages der Fußball-Kreisliga A3 sind bereits absolviert. Dabei kochten am Mittwochabend am Gückinger Königstein im Nachgang des Derbys gegen den SV Diez-Freiendiez (1:2) die Emotionen hoch. Im Mittelpunkt stand dabei der Referee.







