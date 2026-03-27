Um das Licht im Keller der Fußball-Kreisliga A3 nicht merklich fahler werden zu lassen, ist die Reserve der TuS Burgschwalbach im direkten Duell mit der SG Birlenbach gefordert, Zählbares von der Schönborner Asche mit an den Märchenwald zu bringen.
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Der 19. Spieltag der Fußball-Kreisliga A3 wird geschlossen am Sonntagnachmittag ausgetragen. Dabei stehen besonders in Schönborn und Westerburg richtungsweisende Begegnungen an.SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth II – SG Horressen-Elgendorf (So., 12.