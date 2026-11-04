Ellingen und Weißenthurm kristallisieren sich als die beiden Topmannschaften der Liga heraus. Auf dem Platz konnte sich die SG Weißenthurm durchsetzen, doch in der Tabelle führt Ellingen knapp. Das Hinrunden-Fazit der beiden Trainer.
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Die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth ging als Vizemeister der abgelaufenen Spielzeit in die Saison 2026/27, galt somit als einer der Favoriten auf den Titel in der Kreisliga A2. Dieser Rolle wurde das Team um Trainer Enrico Adams zu Saisonbeginn aber nicht gerecht.