Zweikampf um den Titel Halbzeit im spannenden Aufstiegsrennen der Kreisliga A2 Tim Jacobi 04.11.2026, 12:50 Uhr

i Tom Puderbach (weißes Trikot) und die SG Ellingen führen die Tabelle der Kreisliga A2 mit zwei Punkten Vorsprung vor der SG Weißenthurm an. In den zwei Spielen vor der Winterpause treffen beide Kontrahenten noch auf den VfL Wied Niederbieber (rechts Finn Lasse Bohn). Kann der Tabellenzehnte den Spitzenteams ein Bein stellen? Jörg Niebergall

Ellingen und Weißenthurm kristallisieren sich als die beiden Topmannschaften der Liga heraus. Auf dem Platz konnte sich die SG Weißenthurm durchsetzen, doch in der Tabelle führt Ellingen knapp. Das Hinrunden-Fazit der beiden Trainer.

Die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth ging als Vizemeister der abgelaufenen Spielzeit in die Saison 2026/27, galt somit als einer der Favoriten auf den Titel in der Kreisliga A2. Dieser Rolle wurde das Team um Trainer Enrico Adams zu Saisonbeginn aber nicht gerecht.







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