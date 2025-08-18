Nach der Punkteteilung im ersten Rhein-Lahn-Derby der Staffel 4 der Kreisliga A müssen die SG Bogel/Reitzenhain/Bornich und der FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen weiter auf den ersten Dreier der Saison warten.

Endet ein Fußballspiel bei einem Eckenverhältnis von 8:0 für die Gastgeber mit einer Punkteteilung, so ist das alleine schon bemerkenswert. Beim 2:2 (0:1) in der Staffel 4 der Kreisliga A zwischen der SG Bogel/Reitzenhain/Bornich und der FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen gab es noch mehr zu erleben, was auf Fußballplätzen nicht alltäglich ist. Das gilt etwa für das 0:1, das Julian Haas nur rund 30 Sekunden nach seiner Einwechslung nach einem weiträumigen Doppelpass mit Julian Müller erzielte (30.).

Bis dahin – und nicht nur bis dahin – hatten allerdings die Einheimischen dominiert und sehr viel mehr Ballbesitz für sich verbucht. Zwingende Abschlüsse resultierten daraus jedoch selten für die BoReiBo. Nach Vorlage Andre Dillenbergers schoss Levin Zimmermann über die Latte (10.). Torjäger Jannik Schmidt verpasste erst eine Hereingabe und verzog danach knapp (32./40.). Viel war dies aber nicht angesichts der klaren Feldvorteile für die SG, die viele Zuschauer auf dem Bornicher Sportplatz sahen.

Kurz nach dem Wiederanpfiff schoss Levin Zimmermann nochmals knapp vorbei. Schließlich half ein Standard den Platzherren. Es war bereits die sechste Ecke, die Malte Henseleit nach einer Stunde hereinbrachte, diesmal hielt der erst 18 Jahre alte Timo Pesch den Fuß hin und markierte so gekonnt den Ausgleich. Wer glaubte, die Bogeler, Reitzenhainer und Bornicher würden sich nun doch belohnen, wurde enttäuscht. Mit der größten Kuriosität des Tages verspielte die Mannschaft wieder ihr Erfolgserlebnis.

Zwei Minuten waren nach dem 1:1 vergangen, als Haas bei einem Konter unterwegs war. Die Situation schien bereits beeinigt, als SG-Verteidiger William Huth zu seinem Tormann Thomas Dreger zurückpasste und der Ball irgendwie rund um Fuß und Knöchel zum 1:2 ins Netz hoppelte (62.). „Für uns war es denkbar glücklich, für die anderen denkbar unglücklich“, meinte der Osterspaier Trainer Sebastian Weinand zu diesem Eigentor. „Das war fast schon ein bisschen Slapstick“, wunderte sich SG-Trainer Andreas Nickel über die wahrlich nicht alltägliche Szene.

Mit dem Spielaufbau seiner Elf war Nickel übrigens zufrieden – allerdings nicht mit viel mehr. „Im letzten Drittel haben wir es nicht gut ausgespielt“, erklärt er, weshalb die umfangreichen Spielanteile seines Teams über 90 Minuten nicht zu mehr Ertrag reichten. „Wir waren nicht konsequent genug“, weshalb sich keiner aufseiten der SG über einen Punkt freute, der wiederum Weinand als Tagesmaximum für seine FSV erschien: „Von einem Sieg zu reden, wäre vermessen gewesen. Mehr war hier für uns nicht drin.“

In der ersten Halbzeit eines „zerfahrenen Spiels“ waren Weinand seine Kicker sehr passiv erschienen. Auch im zweiten Durchgang war die Leistung „noch nicht so, wie wir es uns vorstellen“. Immerhin wurde Noah Schneider per Kopfball gefährlich (69.). Kurz darauf trugen die Gäste etwas zu den Derby-Denkwürdigkeiten bei: Ihr Torwart Elias Müller brachte Levin Zimmermann im Strafraum zu Fall, als der Ball aus der Gefahrenzone lief. Den Elfmeter verwandelte Schmidt sicher zum 2:2-Endstand (74.).

Timo Pesch und der eingewechselte Robin Zimmermann besaßen in der Schlussphase Chancen, um der SG Bogel nach zweimaligem Rückstand doch noch einen Dreier zu sichern. Wie es sich herausstellte, waren die Bemühungen umsonst – es war nicht der große Tag der Spielgemeinschaft.

Bogel/Reitzenhain/Bornich: Dreger – Peters, Huth, Riegel, A. Dillenberger – Frank, Becker – Pesch, Henseleit (65. Baier), L. Zimmermann (87. R. Zimmermann) – Schmidt.

Osterspai/Kamp-Bornhofen: E. Müller – Maier, Erler (60. Schwarz), Hewel, Kirchner (76. J. Müller) – Hamza, Schneider – Geißler (46. Huss), Henrykowski (46. Engel), J. Müller (46. Metzinger) – Marx (29. Haas).

Schiedsrichter: Patrick Heim.

Tore: 0:1 Julian Haas (30.), 1:1 Timo Pesch (60.), 1:2 Eigentor William Huth (62.), 2:2 Jannik Schmidt (74., Foulelfmeter).

Zuschauer: 180.