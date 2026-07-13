Turniere der Vereine in den einzelnen Verbandsgemeinden sind hierzulande die Ausnahme. Da dachten sich die Macher des FSV Welterod: Warum sollten wir es nicht mal probieren? Die Idee kam super an und fordert geradezu eine Neuauflage im Jahr 2027.
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Bei der ersten Auflage des Fußball-Turniers der Vereine aus der Verbandsgemeinde Nastätten tat sich der FSV Welterod als Initiator und Ausrichter hervor. Den von VG-Bürgermeister Jens Güllering gestifteten und überreichten Pokal durfte am Ende spannender Tage die favorisierte SG Reitzenhain/Bogel/Bornich nach einem 3:0-Erfolg gegen den Ligakonkurrenten TuS Holzhausen stolz in Empfang nehmen.