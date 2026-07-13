Turnier an fünf Tagen Gut aufgelegte SG ReiBoBo krallt sich den VG-Pokal Stefan Nink 13.07.2026, 16:28 Uhr

i Premierensieger des Turniers der Vereine aus der Verbandsgemeinde Nastätten: Die SG Reitzenhain/Bogel/Bornich. im Finale des fünftägigen Turniers behielten die Kombinierten von den Loreleyhöhen gegen den TuS Holzhausen mit 3:0 die Oberhand. Das Siegerteam, hinten von links: Andreas Nickel, Florian Peters, Robin Zimmermann, Steffen Wangard, Nils Baier, Luis Becker, Niels Kurth, Jens Güllering (VG-Bürgermeister), Daniel Vedder (Vorsitzender FSV Welterod). Vorne von links: Jannik Schmidt, Levin Zimmermann, Niklas Back, Timo Pesch, Dustin Maus, Malte Henseleit, liegend Thomas Dreger. VG Nastätten

Turniere der Vereine in den einzelnen Verbandsgemeinden sind hierzulande die Ausnahme. Da dachten sich die Macher des FSV Welterod: Warum sollten wir es nicht mal probieren? Die Idee kam super an und fordert geradezu eine Neuauflage im Jahr 2027.

Bei der ersten Auflage des Fußball-Turniers der Vereine aus der Verbandsgemeinde Nastätten tat sich der FSV Welterod als Initiator und Ausrichter hervor. Den von VG-Bürgermeister Jens Güllering gestifteten und überreichten Pokal durfte am Ende spannender Tage die favorisierte SG Reitzenhain/Bogel/Bornich nach einem 3:0-Erfolg gegen den Ligakonkurrenten TuS Holzhausen stolz in Empfang nehmen.







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