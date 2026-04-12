Spannung in der Fußball-Kreisliga A 4: Überraschungssiege, dramatische Wendungen und eine enge Tabellenspitze. Spitzenreiter Güls verliert, Spay/Rhens punktet erneut und gibt Rote Laterne ab.
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Am 20. Spieltag der Fußball-Kreisliga A 4 hat sich die Tabellensituation noch einmal verschärft. Die SG Bogel gewann das Topspiel gegen den BSC Güls, wodurch nun drei Mannschaften innerhalb von vier Punkten an der Spitze liegen. Im Abstiegskampf mussten sowohl die SG Rheinhöhen als auch der SC Vallendar Niederlagen hinnehmen, während das bisherige Schlusslicht SG Spay/Rhens den zweiten Sieg in Folge einfuhr.