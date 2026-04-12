Koblenz besiegt Weißenthurm Güls verliert und gibt Führung an Rot-Weiss II ab Daniel Fischer 12.04.2026, 19:32 Uhr

i In welche Richtung geht es denn jetzt? In der Tabelle der Kreisliga A 4 für die Reserve von Rot-Weiss Koblenz (rote Trikots) nach oben, denn im Topspiel gewann RWK gegen die SG Weißenthurm mit 2:0. Jörg Niebergall

Spannung in der Fußball-Kreisliga A 4: Überraschungssiege, dramatische Wendungen und eine enge Tabellenspitze. Spitzenreiter Güls verliert, Spay/Rhens punktet erneut und gibt Rote Laterne ab.

Am 20. Spieltag der Fußball-Kreisliga A 4 hat sich die Tabellensituation noch einmal verschärft. Die SG Bogel gewann das Topspiel gegen den BSC Güls, wodurch nun drei Mannschaften innerhalb von vier Punkten an der Spitze liegen. Im Abstiegskampf mussten sowohl die SG Rheinhöhen als auch der SC Vallendar Niederlagen hinnehmen, während das bisherige Schlusslicht SG Spay/Rhens den zweiten Sieg in Folge einfuhr.







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