Entscheidungsspiel steht an
Güls und RWK II: Kopf-an-Kopf-Rennen verlängert sich
Weil die Fußballer des BSC Güls (graue Trikots, links Terryl Obst, rechts Jonas Retterath) ihr letztes Ligaspiel beim SV Niederw
Weil die Fußballer des BSC Güls (graue Trikots, links Terryl Obst, rechts Jonas Retterath) ihr letztes Ligaspiel beim SV Niederwerth mit 1:0 gewannen und Rot-Weiss Koblenz II in Metternich ebenfalls drei Punkte holte, kommt es nun zwischen den beiden punktgleichen Teams am Mittwoch zum Entscheidungsspiel um den Meistertitel der Kreisliga A 4.
Wolfgang Heil

In der Fußball-Kreisliga A 4 fiel die Entscheidung: SC Vallendar steigt ab, während BSC Güls gegen Rot-Weiss Koblenz II im Entscheidungsspiel um den Aufstieg kämpft. Überraschungen und packende Duelle prägten den Spieltag.

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Im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga A 4 sind die Würfel gefallen und der SC Vallendar muss den bitteren Gang in die B-Klasse antreten. Die Meisterfrage zwischen dem BSC Güls und der Reserve des FC Rot-Weiss Koblenz wurde hingegen erneut vertagt und wird erst im Entscheidungsspiel am kommenden Mittwochabend in Urbar final geklärt werden.

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