In der Fußball-Kreisliga A 4 fiel die Entscheidung: SC Vallendar steigt ab, während BSC Güls gegen Rot-Weiss Koblenz II im Entscheidungsspiel um den Aufstieg kämpft. Überraschungen und packende Duelle prägten den Spieltag.
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Im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga A 4 sind die Würfel gefallen und der SC Vallendar muss den bitteren Gang in die B-Klasse antreten. Die Meisterfrage zwischen dem BSC Güls und der Reserve des FC Rot-Weiss Koblenz wurde hingegen erneut vertagt und wird erst im Entscheidungsspiel am kommenden Mittwochabend in Urbar final geklärt werden.