Entscheidungsspiel steht an Güls und RWK II: Kopf-an-Kopf-Rennen verlängert sich Jan Müller 25.05.2026, 08:45 Uhr

i Weil die Fußballer des BSC Güls (graue Trikots, links Terryl Obst, rechts Jonas Retterath) ihr letztes Ligaspiel beim SV Niederwerth mit 1:0 gewannen und Rot-Weiss Koblenz II in Metternich ebenfalls drei Punkte holte, kommt es nun zwischen den beiden punktgleichen Teams am Mittwoch zum Entscheidungsspiel um den Meistertitel der Kreisliga A 4. Wolfgang Heil

In der Fußball-Kreisliga A 4 fiel die Entscheidung: SC Vallendar steigt ab, während BSC Güls gegen Rot-Weiss Koblenz II im Entscheidungsspiel um den Aufstieg kämpft. Überraschungen und packende Duelle prägten den Spieltag.

Im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga A 4 sind die Würfel gefallen und der SC Vallendar muss den bitteren Gang in die B-Klasse antreten. Die Meisterfrage zwischen dem BSC Güls und der Reserve des FC Rot-Weiss Koblenz wurde hingegen erneut vertagt und wird erst im Entscheidungsspiel am kommenden Mittwochabend in Urbar final geklärt werden.







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