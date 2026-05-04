In der Kreisliga Staffel A4 bleibt es spannend: Der BSC Güls und FC Rot-Weiss Koblenz II sind gleichauf, während TuS Niederberg mit einem 6:2-Kantersieg begeistert. Überraschungen und knappe Entscheidungen prägen den Spieltag.
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An der Spitze der Fußball-Kreisliga A 4 bleibt alles beim Alten. Der BSC Güls und die Reserve des FC Rot-Weiss Koblenz marschieren im Gleichschritt einem möglichen Entscheidungsspiel entgegen. Im Tabellenkeller ist es derweil zu einer Vorentscheidung gekommen.