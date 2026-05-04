Wer wird Meister in der A4?
Güls und Rot-Weiss II weiter punktgleich an der Spitze
Durch die Niederlage zu Hause gegen den FC Horchheim ist Weißenthurm auch rechnerisch aus dem Meisterschaftsrennen raus.
Durch die Niederlage zu Hause gegen den FC Horchheim ist Weißenthurm auch rechnerisch aus dem Meisterschaftsrennen raus.
Jörg Niebergall

In der Kreisliga Staffel A4 bleibt es spannend: Der BSC Güls und FC Rot-Weiss Koblenz II sind gleichauf, während TuS Niederberg mit einem 6:2-Kantersieg begeistert. Überraschungen und knappe Entscheidungen prägen den Spieltag.

Lesezeit 3 Minuten
An der Spitze der Fußball-Kreisliga A 4 bleibt alles beim Alten. Der BSC Güls und die Reserve des FC Rot-Weiss Koblenz marschieren im Gleichschritt einem möglichen Entscheidungsspiel entgegen. Im Tabellenkeller ist es derweil zu einer Vorentscheidung gekommen.

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