In der Kreisliga A 4 sind die Mannschaften vorn in der Tabelle weiter zusammengerückt. Vor allem der Gülser Überraschungssieg gegen die Reserve von Rot-Weiss Koblenz war dafür verantwortlich.
Der neunte Spieltag der Fußball-Kreisliga A 4 hatte gleich mehrere Überraschungen zu bieten. Zunächst schlug Aufsteiger BSC Güls Spitzenreiter FC Rot-Weiss Koblenz II, ehe der SV Reinhardt's Elf gehörig bei der SG Bogel unter die Räder geriet. In den unteren Regionen der Tabelle holte der FC Horchheim einen wichtigen Auswärtssieg beim SC Vallendar.