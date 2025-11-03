Güls ist Herbstmeister, RWK II und Weißenthurm folgen

An der Tabellenspitze der Kreisliga A 4 hat sich ein Trio herauskristallisiert – angeführt von Neuling BSC Güls, der Reserve von Rot-Weiss Koblenz und der SG Weißenthurm.

Ein Aufsteiger grüßt in der Fußball-Kreisliga A 4 zum Ende der Hinrunde von der Spitze. Während der BSC Güls die Herbstmeisterschaft feierte, brachte ein Trainerwechsel bei Schlusslicht SG Spay/Rhens nicht die erhoffte Wende.

Nach sechs Spielen ohne Sieg hat die Reinhardts Elf gegen Aufsteiger Horchheim die Negativserie gestoppt.