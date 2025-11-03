Trainerwechsel in Spay 
Güls ist Herbstmeister, RWK II und Weißenthurm folgen
Durch zwei Tore in der Nachspielzeit hat die SG Weißenthurm um ihren Kapitän Arden Marazyan (in Schwarz) das Verfolgerduell gegen die SG Rheindörfer (in Rot) gewonnen.
An der Tabellenspitze der Kreisliga A 4 hat sich ein Trio herauskristallisiert – angeführt von Neuling BSC Güls, der Reserve von Rot-Weiss Koblenz und der SG Weißenthurm.

Ein Aufsteiger grüßt in der Fußball-Kreisliga A 4 zum Ende der Hinrunde von der Spitze. Während der BSC Güls die Herbstmeisterschaft feierte, brachte ein Trainerwechsel bei Schlusslicht SG Spay/Rhens nicht die erhoffte Wende. SV Reinhardts Elf – FC Horchheim 3:0 (0:0)Nach sechs Spielen ohne Sieg hat die Reinhardts Elf gegen Aufsteiger Horchheim die Negativserie gestoppt.

